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Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 07.11.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

07 Kasım 2020 Cumartesi 12:55
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler
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TRT ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan sağlık programı Hayatın Ritmi Doktor Halit Yerebakan tarafından sunulacaktadır. Peki Halit Yerebakan kimdir?

Halit Yerebakan 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Yerebakan, kalp-damar cerrahisi üzerine yoğunlaşarak Yeditepe Üniversitesinde öğrenimine devam etmiştir. Ülkemizde tıp camianın önemli isimlerinden biri olan Halit Yerebakan ülkemizdeki en genç doçent kalp cerrahıdır. Daha önce pek çok TV programının da sunuculuğunu yapan deneyimli doktor, TRT’de İyi Fikir, Doktor Geldi ve ATV’de Sağlıklı Mutlu Huzurlu programlarını sunmuştur.


TRT Hayatın Ritmi Programı İletişim Bilgileri

TRT ekranlarında yayınlanacak olan Halit Yerebakan’nın sunduğu Hayatın Ritmi programına vatandaşlar canlı bağlantı ile merak ettiklerini sorabilecekler. Halit Yerebakan’a sorusu olan kişiler 0551 379 72 56 ya da 444 0 878 numaralarına telefon ederek, Instagram dr.yerebakan kullanıcı adını arayarak ya da dryerebakan.com sitesini ziyaret ederek merak ettiklerini öğrenebilirler.

 



Son Güncelleme: 07.11.2020 12:55
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Anahtar Kelimeler:
HalityerebakanHayatınritmiTRT1
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