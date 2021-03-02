İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

Hayatın Ritmi sunucusu? Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli yaşı kaç?

Hayatın Ritmi sunucusu? Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli yaşı kaç? ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 2 Mart 2021 Salı tarihli haberimizde Hayatın Ritmi sunucusu? Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli yaşı kaç? konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 2 Mart 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 13:06
Hayatın Ritmi sunucusu? Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli yaşı kaç?
Takip Et:

TRT ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan sağlık programı Hayatın Ritmi Doktor Halit Yerebakan tarafından sunulacaktadır. Peki Halit Yerebakan kimdir?

Halit Yerebakan 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Yerebakan, kalp-damar cerrahisi üzerine yoğunlaşarak Yeditepe Üniversitesinde öğrenimine devam etmiştir. Ülkemizde tıp camianın önemli isimlerinden biri olan Halit Yerebakan ülkemizdeki en genç doçent kalp cerrahıdır. Daha önce pek çok TV programının da sunuculuğunu yapan deneyimli doktor, TRT’de İyi Fikir, Doktor Geldi ve ATV’de Sağlıklı Mutlu Huzurlu programlarını sunmuştur.

TRT Hayatın Ritmi Programı İletişim Bilgileri

TRT ekranlarında yayınlanacak olan Halit Yerebakan’nın sunduğu Hayatın Ritmi programına vatandaşlar canlı bağlantı ile merak ettiklerini sorabilecekler. Halit Yerebakan’a sorusu olan kişiler 0551 379 72 56 ya da 444 0 878 numaralarına telefon ederek, Instagram dr.yerebakan kullanıcı adını arayarak ya da dryerebakan.com sitesini ziyaret ederek merak ettiklerini öğrenebilirler.

 



Son Güncelleme: 02.03.2021 13:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HalityerebakanHayatınritmiTRT1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu
Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu
Yasak Elma Yıldız neden yok, Eda Ece diziden ayrıldı mı?
Yasak Elma Yıldız neden yok, Eda Ece diziden ayrıldı mı?
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi
Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi

Popüler Haberler

Hayatın Ritmi sunucusu? Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli yaşı kaç?
İstenmeyen mesajlara ret veya iptal yazarak nasıl kurtuluruz? 2021
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Ziraat Bankası sera kredisi paketi şartları 2021
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2021
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 2 Mart 2021 Salı hangi takım maçları var?
İlaç kullanmadan baş ağrısı geçer mi, nasıl geçer?
Bankaların 50.000 TL'ye faiz getirileri Mart 2021
2 Mart 2021 Salı Atv yayın akışı: Dizi, film ve programları
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Mart 2021 Salı Kanal D dizi, film ve programları
Masum 331. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı
Ev hanımları emeklilik ve sigorta başvuruları nereden yapılacak?
2021 yılı evden yapılarak para kazandıracak işler
Günlük Burç Yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
La Casa de Papel 3. sezon saat yeni bölümü saat kaçta yayınlanacak? Netflix La Casa de Papel yeni bölüm yayın saati
Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları 2 Mart 2021 Salı
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
Aöf 2021 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
İhbar tazminatı nedir? 2021 İhbar tazminatı için nelere dikkat edilmelidir?
Tarım Kredi Kooperatifi marketleri için iş başvuru adresi ve başvuru formu
Emekli maaşım ne zaman bağlanır? Emeklilik dilekçesi verdikten sonra ne zaman emekli maaşı alırım?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.