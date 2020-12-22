İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Son Dakika
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den...

Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli, kaç yaşında? konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli, kaç yaşında? ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 22.12.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

22 Aralık 2020 Salı 12:58
Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

TRT ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan sağlık programı Hayatın Ritmi Doktor Halit Yerebakan tarafından sunulacaktadır. Peki Halit Yerebakan kimdir?

Halit Yerebakan 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Yerebakan, kalp-damar cerrahisi üzerine yoğunlaşarak Yeditepe Üniversitesinde öğrenimine devam etmiştir. Ülkemizde tıp camianın önemli isimlerinden biri olan Halit Yerebakan ülkemizdeki en genç doçent kalp cerrahıdır. Daha önce pek çok TV programının da sunuculuğunu yapan deneyimli doktor, TRT’de İyi Fikir, Doktor Geldi ve ATV’de Sağlıklı Mutlu Huzurlu programlarını sunmuştur.

TRT Hayatın Ritmi Programı İletişim Bilgileri

TRT ekranlarında yayınlanacak olan Halit Yerebakan’nın sunduğu Hayatın Ritmi programına vatandaşlar canlı bağlantı ile merak ettiklerini sorabilecekler. Halit Yerebakan’a sorusu olan kişiler 0551 379 72 56 ya da 444 0 878 numaralarına telefon ederek, Instagram dr.yerebakan kullanıcı adını arayarak ya da dryerebakan.com sitesini ziyaret ederek merak ettiklerini öğrenebilirler.

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 12:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HalityerebakanHayatınritmiTRT1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan biyografisi
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan biyografisi
Yeni Sihirli Annem dizisinin oyuncuları belli oldu!
Yeni Sihirli Annem dizisinin oyuncuları belli oldu!
MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?
MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021'de kimler olacak?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021'de kimler olacak?

Popüler Haberler

Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli, kaç yaşında?
50.000 tl ayda kaç lira faiz getirir? Bankaların mevduat faiz oranları
Fox TV canlı yayın akışı 22 Aralık 2020 Salı Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı ne? Hakan Bulut oynadığı diziler
100.000 tl peşin para ile hangi araba alınır? 2020
İstenmeyen sms iptal etme işlemleri nelerdir? istenmeyen sms engelleme 2020
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2020
Ziraat Bankası sera kredisi şartları 2020
Türk telekom 10 gb bedava internet paketi 2020
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2020
AGİ, Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanır?
Eşkiya Edho Sami kimdir? Gerçek adı nedir? Edho Kasaplar Samuel kimdir?
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Gerçek adı nedir? Eser Eyüpoğlu nereli, yaşı kaç?
Hizmetçiler Neslihan Gülkaya kimdir? Gerçek adı nedir? Neslihan Arslan rol aldığı yapımlar
Askerlik borçlanması ile SGK erken emeklilik şartları nelerdir?
İhbar tazminatı ne zaman ödenir? İhbar tazminatı ne zaman hak edilir?
Altın ne kadar oldu? 22 Aralık 2020 Salı Güncel altın fiyatları 22 Aralık 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Banka emekli promosyon alma şartları nelerdir? 2020 Emekli aylığı promosyon veren bankalar
BİM 22 Aralık 2020 Salı aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Elektrik fatura desteği nasıl alınır? 2020 Devlet elektrik fatura desteği şartları
30000 tl ye ikinci el hangi araba alınır? 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.