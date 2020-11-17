İstanbul 15°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir? Dr. Halit Yerebakan biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir? Dr. Halit Yerebakan biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 17.11.2020 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

17 Kasım 2020 Salı 12:56
Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir? Dr. Halit Yerebakan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan sağlık programı Hayatın Ritmi Doktor Halit Yerebakan tarafından sunulacaktadır. Peki Halit Yerebakan kimdir?

Halit Yerebakan 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Yerebakan, kalp-damar cerrahisi üzerine yoğunlaşarak Yeditepe Üniversitesinde öğrenimine devam etmiştir. Ülkemizde tıp camianın önemli isimlerinden biri olan Halit Yerebakan ülkemizdeki en genç doçent kalp cerrahıdır. Daha önce pek çok TV programının da sunuculuğunu yapan deneyimli doktor, TRT’de İyi Fikir, Doktor Geldi ve ATV’de Sağlıklı Mutlu Huzurlu programlarını sunmuştur.


TRT Hayatın Ritmi Programı İletişim Bilgileri

TRT ekranlarında yayınlanacak olan Halit Yerebakan’nın sunduğu Hayatın Ritmi programına vatandaşlar canlı bağlantı ile merak ettiklerini sorabilecekler. Halit Yerebakan’a sorusu olan kişiler 0551 379 72 56 ya da 444 0 878 numaralarına telefon ederek, Instagram dr.yerebakan kullanıcı adını arayarak ya da dryerebakan.com sitesini ziyaret ederek merak ettiklerini öğrenebilirler.

 



Son Güncelleme: 17.11.2020 12:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HalityerebakanHayatınritmiTRT1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!

Popüler Haberler

Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir? Dr. Halit Yerebakan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 17 Kasım 2020 Salı
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
AGİ desteği kimlere verilir, asgari geçim indirimi kimleri kapsar? 2020
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020
Vergi yapılandırması başvuru tarihleri belli oldu
Bankaların 50.000 TL'ye faiz getirileri Kasım 2020
Apple iPhone'da silinen mesajlar nasıl kurtarılır, geri getirilir?
Maske fiyatları ne kadar? Corona virüsü için N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri özellikleri ve fiyatları ne kadardır, nerede satılıyor?
Erken emekli nasıl olunur? Engelli emekliliği şartları nelerdir?
TRT Tutunamayanlar dizisi ne zaman başlayacak? Tutunamayanlar konusu ve oyuncu kadrosu
Koronavirüs Büyükşehir Belediyesi maddi yardım başvuruları nasıl yapılır? Belediye maddi yardımları nelerdir?
Gelir vergisi nedir? 2020 Gelir vergisi ödemekle yükümlü kişiler
Yemin Reşit diziye geri gelecek mi?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 17 Kasım 2020 Salı Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2020
1999 Yılı öncesi işe girişliler için erken emeklilik şartları nelerdir?
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.