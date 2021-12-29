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Hayatın Kıyısında filminin konusu nedir? Filmin yorumu ve incelemesi

Netflix'in bünyesine kattığı filmlerden biri olan Hayatın Kıyısında filminin konusu merak ediliyor. Hayatın Kıyısında filmini konusu nedir? Filmin konusunu, yorumlarını ve incelemesini haberimizde verdik. İşte konuya ilişkin detaylar...

29 Aralık 2021 Çarşamba 14:46
Hayatın Kıyısında filminin konusu nedir? Filmin yorumu ve incelemesi
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Hayatın Kıyısında filminin konusunu merak edenler için haberimizde bilgilendirme yaptık. İşte detaylar…

Hayatın Kıyısında filminin başrollerinde dünyaca ünlü iki isim yer alıyor. Brad Pitt ve Angelina Jolie. Filmde Angelina Jolie’nin hayat verdiği karakter orta yaş krizine yakalanmış 14 yıldır evli olan bir kadındır. Dizi de evli olduğu kişi ise gerçekte eski eşi olan Brad Pitt’tir. Filmde bize anlatılan ise 14 yıldır evli olan bu çiftin evliliklerinde aldıkları hasarın ortaya çıkardığı dramdır. Hikaye Malta’da 1970’li yıllara dayanmaktadır.

Amerikalı bu çift filmdeki isimleri ile Roland ve Venessa, yaşadıkları şehirden sıkılmış ve kendilerine yeni maceralar, yeni hayatlar, yeni anılar oluşturmak istemektedirler. Kalabalıktan ve gürültüden şikayet ederler lakin ortadaki asıl meseleyi görememektedirler. Gerçek problem ise yavaşça ortaya çıkacaktır.

Ortam değiştirmek maksadıyla 70’lerin göz alıcı son model arabalarından birine atlayan çift rotayı Malta’nın güzel manzaralı bir bölgesine doğru çizmişlerdir. Çift gittikleri yerde otele yerleştikten sonra hikaye daha da açılmaya başlar.

Brad Pitt’in hayat verdiği karakter Roland, işinde yeni oldukça başarılı bir yazardır. Angelina Jolie’nin hayat verdiği Venessa ise tamamen kapalı bir kutu gibidir. Önceden dansla ilgilendiği bilinmektedir lakin şimdiki ruh hali oldukça kötüdür. Filmde ikilinin kavga sahneleri aralarındaki iplerin gevşediğini göstermektedir. Bunun sebebi ise bir türlü açıklanmaz. Lakin Roland’ın “artık dur, yapma, düşünme” gibi söylemleri tüm bu olayların eskiye dayandığının bir göstergesi niteliğindedir.

Karısının bu birmiş ruh halini gören Roland, kendini içkisine ve romanına verir. Gittiği yerdeki yerel halkla sohbetler ederek romanını oluşturmaya çalışır. Venessa ise hiç beklenmedik bir hamle yapar ve yan odaya yerleşen yeni evli çifti gözetlemeye başlar. Venesssa, yan odadaki Lea ve Francois çiftini kıskanmaya başlar ve onların arasını bozmaya çalışır. Venessa’nın bu hareketlerinin sebebi ise filmin sonunda ortaya çıkar.

Venessa ve Roland çiftinin temel sorununu söyleyip filmin büyüsünü bozmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu dramatik filmde kadın karakterimizin iç dünyasında büyük sorunlarla baş etmeye çalıştığı ve bunun dışarıya nasıl yansıdığını da görebiliyoruz.

Filmde konunun yanı sıra kostümler, mekanlar da oldukça etkileyici seçilmiş. Dönemin büyüleyici kıyafetleri, yaşam şekilleri oldukça ilgi çekici. Temposu biraz durağan olsa da sahneler içinde verilen kıvrımlarla izleyiciyi meraklandırmayı başarıyor. İki usta ismin yer aldığı filmin IMDb puanı ise 5,3’tür.

Filmin oyuncuları ve karakterleri

  • Brad Pitt – Roland
  • Angelina Jolie – Vanessa
  • Mélanie Laurent – Lea
  • Melvil Poupaud – François
  • Niels Arestrup – Michel
  • Richard Bohringer – Patrice

 


Son Güncelleme: 29.12.2021 14:46
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Anahtar Kelimeler:
HayatınKıyısındaFilmInceleme
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