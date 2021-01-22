İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Hayatın İçinden sunucusu kimdir? Evrim Keklik kimdir, nereli yaşı Kaç?

Hayatın İçinden sunucusu kimdir? Evrim Keklik kimdir, nereli yaşı Kaç? ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 22.01.2021 tarihli haberimizde Hayatın İçinden sunucusu kimdir? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

22 Ocak 2021 Cuma 22:35
Hayatın İçinden sunucusu kimdir? Evrim Keklik kimdir, nereli yaşı Kaç?
Takip Et:

Hafta içi her gün Uçan Kuş TV’de yayınlanan Hayatın İçinden programı sunucusu Evrim Keklik merak edilmeye başladı. 2020 yılının başında yayınlanan Survivor’da yarışmacı olan Evrim Keklim pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Evrim Keklik kimdir?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Evrim Keklik, ilkokulda voleybol ile ilgilenmeye başlamıştır. 10 yıl boyunca Fenerbahçe Spor Kulübünde voleybolculuk yapan Keklik daha sonrasında Galatasaray’a transfer olmuştur. 1 yıl Galatasaray’da oynadıktan sonra yaşadığı sakatlık nedeni ile takımdan ayrılmıştır.

Ankara Üniversitesi Besyo bölümünü kazanan Keklik 4 yıl yüzücülük yapmıştır. Survivor 2020’ye katıldığında yüzücü antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyi ile ilgilenmektedir. Daha öncesinde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Keklik bu yarışmadan 30.000 TL’lik ödül ile ayrılmıştır.

Survivor yarışmasına katıldıktan sonra ünlenen Evrim Keklik yarışmada fiziksel ve mental olarak büyük zorluklar yaşamıştır. İlerleyen haftalarda ise konuşması ve sempatikliği ile pek çok kişi tarafından sevilen başarılı sporcu yarışmada da başarı elde etmiştir.



Son Güncelleme: 22.01.2021 22:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirEvrim KeklikSunucusuProgramHayatın IçindenUçan Kuş Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBO Show’a konuk olan Resul Dindar kimdir, kaç yaşındadır? Resul Dindar’ın şarkıları nelerdir?
İBO Show’a konuk olan Resul Dindar kimdir, kaç yaşındadır? Resul Dindar’ın şarkıları nelerdir?
Akıncı dizisinde Trabzonspolu Abdülkadir Ömür ve Özkan Sümer detayları dikkat çekti!
Akıncı dizisinde Trabzonspolu Abdülkadir Ömür ve Özkan Sümer detayları dikkat çekti!
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler

Popüler Haberler

CİMER e-Devlet Şikayet Başvuru Hattı ve Sorgulama Nasıl Yapılır?
Kredi kartı limit arttırma ve güncelleme için işlemler nelerdir?
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
TKDK 2021 geri ödemesiz hayvancılık kredisi şartları nelerdir? TKDK 2021 hayvancılık destek kredileri
e-Devlet 2021 kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 kira yardımı nasıl alınır, şartlar neler?
Halkbank emeklilere 5.000 TL düşük faizli mini emekli kredi kampanyası
Yıldız burçlarının tarihi değişti mi? NASA yeni açıklama yayınladı!
İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? Ocak 2021 İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor?
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 23 Ocak 2021
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL yardım ödemesi şartları nelerdir? 16000 TL yardım ödemesi nereden, nasıl alınacak?
99/3 Tertip askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?
Liverpool Chelsea Süper kupa maçı ne zaman oynanacak? Maç tarihi ve kanalı
Kim Milyoner Olmak İster yarışması hangi günler yayınlanıyor? Atv Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayın günleri
Siber Pazartesi (Cyber Pazartesi) nedir? Siber pazartesi indirimleri hangi kategorilerde olur?
IMEI kayıt ücretine yine zam geliyor!
Kaymakamlık yardımı nasıl alınır? Muhtaç ailelere 500 - 800 TL arasında nakit ödeme
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu
Zorunlu deprem sigortası hangi binaları kapsar? Teminat kapsamına yapılar ve meskenler
Araç nasıl kiralanır? Araç kiralarken nelere dikkat etmeliyiz?
Market bayiliği veren firmalar ve şartları 2021
Yeni Bir Ev sunucusu kimdir? Evrim Akın kimdir, nereli yaşı Kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.