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Hayatın İçinden sunucusu Evrim Keklik kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hayatın İçinden sunucusu Evrim Keklik kimdir, nereli, kaç yaşında? haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 7 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizde Hayatın İçinden sunucusu Evrim Keklik kimdir, nereli, kaç yaşında? ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

07 Ocak 2021 Perşembe 22:34
Hayatın İçinden sunucusu Evrim Keklik kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Hafta içi her gün Uçan Kuş TV’de yayınlanan Hayatın İçinden programı sunucusu Evrim Keklik merak edilmeye başladı. 2020 yılının başında yayınlanan Survivor’da yarışmacı olan Evrim Keklim pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Evrim Keklik kimdir?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Evrim Keklik, ilkokulda voleybol ile ilgilenmeye başlamıştır. 10 yıl boyunca Fenerbahçe Spor Kulübünde voleybolculuk yapan Keklik daha sonrasında Galatasaray’a transfer olmuştur. 1 yıl Galatasaray’da oynadıktan sonra yaşadığı sakatlık nedeni ile takımdan ayrılmıştır.

Ankara Üniversitesi Besyo bölümünü kazanan Keklik 4 yıl yüzücülük yapmıştır. Survivor 2020’ye katıldığında yüzücü antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyi ile ilgilenmektedir. Daha öncesinde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Keklik bu yarışmadan 30.000 TL’lik ödül ile ayrılmıştır.

Survivor yarışmasına katıldıktan sonra ünlenen Evrim Keklik yarışmada fiziksel ve mental olarak büyük zorluklar yaşamıştır. İlerleyen haftalarda ise konuşması ve sempatikliği ile pek çok kişi tarafından sevilen başarılı sporcu yarışmada da başarı elde etmiştir.



Son Güncelleme: 07.01.2021 22:34
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