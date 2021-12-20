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Hayatın Bedeli filmi 11 Eylül saldırısını beyaz perdeye taşıyor

Hayatın Bedeli filmi 11 Eylül saldırısında yaşananları beyaz perdeye taşıyor. Şu sıralarda Netflix’te de yayında olan filmin konusu oldukça merak ediliyor. İşte detaylar…

20 Aralık 2021 Pazartesi 06:06
Hayatın Bedeli filmi 11 Eylül saldırısını beyaz perdeye taşıyor
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Dünya Ticaret Merkezi’ne 11 Eylül 2001 tarihinde yapılan saldırı halen birçok insanın hafızasında kalmaya devam ediyor. Çoğu insan ikiz kulelere yapılan bu saldırı hakkında biraz da olsa bilgiye sahip olsa da olayın bazı sırları da bulunuyor. 2020 yılında çıkan Worth (Hayatın Bedeli) filmi de 11 Eylül saldırılarının bilinmeyenlerini beyaz perdeye taşıyor. Bu nedenle insanlar Hayatın Bedeli filminin 11 Eylül’ü nasıl işlediğini öğrenmek üzere arama motorlarına yöneldi.

Hayatın Bedeli Filminin Konusu Nedir?

ABD’nin New York şehrinde bulunan Dünya Ticaret Merkezi’ne El Kaide mensupları tarafından bir terör saldırısı düzenlendi. Bu saldırının perde arkasını aramakla görevlendirilen Avukat Kenneth Feinberg (Micheal Kenton), hükümetin bu olaya karşı tavrı nedeniyle şüphelere girmektedir. Feinberg, bir yandan bu olay ile uğraşırken bir yandan da hükümetin baskısı ile karşı karşıya kalacaktır.


Son Güncelleme: 20.12.2021 06:06
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Netflix11 Eylül SaldırısıHayatın Bedeli
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