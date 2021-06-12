Hayatım Yalan filmi konusu ve oyuncuları

Başrolünde Adam Sandler ve Jennifer Aniston gibi ünlü ve yetenekli isimlerin yer aldığı Hayatım Yalan filminin konusunu sizlerle paylaşıyoruz. IMDb puanı 6,4 olarak belirlenen filmin dünyanın en ünlü romantik komedi filmlerinden birisi olduğu söyleniyor.

Hayatım Yalan filmi konusu

Yaklaşık yirmi yıl önce düğün arifesi sırasında müstakbel eşinin kendisini anlattığını gören Danny, bu durumu görmezden gelmeye çalışır. Çevrede yer alan insanların eleştirilerine dayanamayan Danny, düğünü iptal etme kararı alır. Parmağındaki yüzüğü çıkarmamak konusunda inat eden Danny, yüzüğünü barda tanıştığı kızları tavlamak adına kullanmaya çalışır. Komik ve duygusal hikayeler anlatarak kızları ikna etmeye çalışan Danny, bir süreliğine kızların bir numaralı sevgilisi haline gelir. Bir süre sonra Estetik Cerrahı bölümünü bitiren Danny, milyoner olmanın yolunu kovalar. Ofise Jennifer adında yeni bir asistan almasıyla beraber işler karışır.