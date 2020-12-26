Hayat Güzeldir programı neden yayınlanmıyor, final mi yaptı? Özge Ulusoy Hayat Güzeldir bitti mi?

Show TV’de yayınlanan gündüz kuşağı programları arasında olan Hayat Güzeldir, final yapıyor. Özge Ulusoy’un sunduğu program 2021 senesinde de yayın hayatına devam etmeyecek. Şu an 62. Bölümü ile ekranda olan Hayat Güzeldir programı yılbaşından itibaren Show TV de tekrar yayınlanmayacak.

Hayat Güzeldir Programı Neden Yok, Bitti mi?

Global Medya’nın yapımcısı olduğu program 2021 ocak ayından itibaren Show TV ‘de yayında olmayacak. Hayat Güzeldir programının bitme sebebinin reyting oranlarının düşük olması olarak gösterilebilir. Nedeni ise hafta sonu 8:15 de yayınlanması ve o saatte izleyen sayısının çok düşük olmasıdır. Hafta sonu saat 8:15 herkesin uyanması için çok erken bir saat dilimi olduğundan izleyic sayısının düşük olması çok normal. Güzel sunu Özge Ulusoy’un sunmuş olduğu Hayat Güzeldir programının ekran macerası maalesef bitmiştir.

Özge Ulusoy Hayat Güzeldir Neden Final Yaptı?

Show TV ekranlarında hafta sonu saat 08:15 ‘te izleyenlerinin karşısında olan Hayat Güzeldir programının reyting oranları sürekli olarak düşük seyretti. Hafta sonu saat 8:15 de uyanıp televizyon karşısına geçen çok az insan olduğu için seyirci kitlesi de düşük oldu. Bu neden den dolayı da Hayat Güzeldir programı Show TV ekranlarında artık olmayacak.

Hayat Güzeldir Programı Yeniden Başlayacak mı?

Güzel manken ve sunucu Özge Ulusoy’un sunuculuğunu üstlendiği ve kedi özel yaşam biçimini, güzellik sırlarıyla ilgili bilgilerin yanında kadınların da işine çok yaracak güzellik ve moda taktikleride paylaşılan program yeni yıldan itibaren Show TV’de yayınlanmayacak.