İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Hayat Güzeldir programı neden yayınlanmıyor, final mi yaptı? Özge Ulusoy Hayat Güzeldir bitti mi?

Show TV'nin hafta sonu gündüz kuşağı programı olan Hayat Güzeldir neden yayın akışında yok herkes merak ediyor. Güzel manken ve sunucu Özge Ulusoy'un sunduğu Hayat Güzeldir programı 2021 yılda yayında olmayacak mı sevenleri merak edip araştırıyor. Hafta sonları sabah saatlerinde yayınlanan program reyting kurbanı mı oldu, reyting puanında başarılı not alamayarak final mi yaptı herkes moda meraklıları ve izleyenler merak ediyor.

26 Aralık 2020 Cumartesi 05:20
Hayat Güzeldir programı neden yayınlanmıyor, final mi yaptı? Özge Ulusoy Hayat Güzeldir bitti mi?
Takip Et:

Show TV’de yayınlanan gündüz kuşağı programları arasında olan Hayat Güzeldir, final yapıyor. Özge Ulusoy’un sunduğu program 2021 senesinde de yayın hayatına devam etmeyecek.  Şu an 62. Bölümü ile ekranda olan Hayat Güzeldir programı yılbaşından itibaren Show TV de tekrar yayınlanmayacak.

Hayat Güzeldir Programı Neden Yok, Bitti mi?

Global Medya’nın yapımcısı olduğu program 2021 ocak ayından itibaren Show TV ‘de yayında olmayacak. Hayat Güzeldir programının bitme sebebinin reyting oranlarının düşük olması olarak gösterilebilir. Nedeni ise hafta sonu 8:15 de yayınlanması ve o saatte  izleyen sayısının çok düşük olmasıdır. Hafta sonu saat 8:15 herkesin uyanması için çok erken bir saat dilimi olduğundan izleyic sayısının düşük olması çok normal.  Güzel sunu Özge Ulusoy’un sunmuş olduğu Hayat Güzeldir programının ekran macerası maalesef bitmiştir.

Özge Ulusoy Hayat Güzeldir Neden Final Yaptı?

Show TV ekranlarında hafta sonu saat 08:15 ‘te izleyenlerinin karşısında olan Hayat Güzeldir programının reyting oranları sürekli olarak düşük seyretti. Hafta sonu saat 8:15 de uyanıp televizyon karşısına geçen çok az insan olduğu için seyirci kitlesi de düşük oldu. Bu neden den dolayı da Hayat Güzeldir programı Show TV ekranlarında artık olmayacak.

Hayat Güzeldir Programı Yeniden Başlayacak mı?

 Güzel manken ve sunucu Özge Ulusoy’un sunuculuğunu üstlendiği ve kedi özel yaşam biçimini, güzellik sırlarıyla ilgili bilgilerin yanında kadınların da işine çok yaracak güzellik ve moda taktikleride paylaşılan program yeni yıldan itibaren Show TV’de yayınlanmayacak.



Son Güncelleme: 26.12.2020 05:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvHAYAT GÜZELDİRÖZGE ULUSOY
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!
24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!
Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!
Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
"En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde Acun Ilıcalı'da bulunuyor
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?

Popüler Haberler

Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2020 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Nikah başvurusunda gerekli belgeler neler?
Bir Annenin Günahı neden yok, neden final yaptı?
Rüyada et görmek ne demek, et görmek ne anlama gelir?
Bağkur hizmet dökümü nasıl alınır? Bağkur borç sorgulama tc ile şifresiz yapılır mı?
Bugün kimin maçı var? 26 Aralık 2020 Cumartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu'in hayatı!
Yemin dizisi Kumru karakteri kimdir? Elif Özkul kimdir, nereli, kaç yaşında?
SGK Emeklilik işlemleri için gerekli evraklar nelerdir? Emeklilik işlemlerini hızlandırmak için ne yapılmalı?
Paris Saint Germain Le Havre 9-0 maçı golleri
Devletten maddi durumu kötü olan herkese 1000 TL maddi yardım
Kısa çalışma ödeneği ödemeleri ne zaman başlayacak? Bakandan sondakika açıklamaları!
30 Kasım Kabine toplantısı yeni koronavirüs kısıtlamaları ve yasakları
Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı? 1 Nisan’da ATV Kuruluş Osman neden yok, neden yayınlanmadı?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 26 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Tek taş pırlanta yüzük fiyatları ne kadar oldu?
Set Ekstra sunucusu kimdir? Tülay Demir Oktay hakkında bilgiler
En kolay kredi veren bankalar ve Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar 2020
Hayat Güzeldir programı neden yayınlanmıyor, final mi yaptı? Özge Ulusoy Hayat Güzeldir bitti mi?
Özel hastanelerin acil servislerinde kendisinden ücret alınan hastalar ne yapmalıdır? 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.