Hayallerim, Aşkım ve Ailem dizisi oyuncuları kimdir?

Exxen’de yeni başlayacak olan dizi, büyük bir ilgi çekti. Senaristliğini Hasan Can Kaya’nın yapacağı dizinin oyuncu kadrosu büyük merak uyandırdı. Başrolünde Hasan Can Kaya’nın oynayacağı dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu.

Hayallerim,Aşkım ve Ailem oyuncu kadrosu

- Hasan Can Kaya

- Ezgi Gör

- Tuna Orhan

16 Aralık 1989 doğumlu ve 32 yaşındadır. İstanbul, Güngörenlidir. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yapmıştır. Beşiktaş’ta bulunan Leman Kültür’de stand-up gösterileri yapmış olan Hasan Can Kaya, ismini Konuşanlar gösterisi ile duyurmuştur.

Ezgi Gör Kim?

2003 doğumlu olan oyuncu 18 yaşındadır. İlk oyunculuk kariyerine El Yazısı filmi ile başlamıştır. Gülperi dizisinde Artemis karakterini canlandırmıştır. Ezgi Gör, 1.56 boyunda, 45 kilodur. En son Öğretmen dizisinde oynamıştır.

Tuna Orhan Kim?

1966’da doğan oyuncu 55 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezundur. İlk Vizontele Tuuba filminde oynamıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz ve Zengin ve Yoksul dizilerinde rol almıştır.