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Hayallerim, Aşkım ve Ailem dizisi oyuncuları kimdir?

Exxen'de başlayacak dizinin oyuncu kadrosu oldukça merak edilmekte. Hayallerim, Aşkım ve Ailem dizisi oyuncu kadrosu belli olmakla birlikte büyük bir ilgi uyandırdı. Bu haberimizde oyuncu kadrosunda yer alan kişilerin kim olduklarını öğrenebilirsiniz.

02 Ocak 2021 Cumartesi 17:44
Hayallerim, Aşkım ve Ailem dizisi oyuncuları kimdir?
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Exxen’de yeni başlayacak olan dizi, büyük bir ilgi çekti. Senaristliğini Hasan Can Kaya’nın yapacağı dizinin oyuncu kadrosu büyük merak uyandırdı. Başrolünde Hasan Can Kaya’nın oynayacağı dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. 

Hayallerim,Aşkım ve Ailem oyuncu kadrosu

- Hasan Can Kaya

- Ezgi Gör

- Tuna Orhan

 

Hasan Can Kaya Kim?

16 Aralık 1989 doğumlu ve 32 yaşındadır. İstanbul, Güngörenlidir. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yapmıştır. Beşiktaş’ta bulunan Leman Kültür’de stand-up gösterileri yapmış olan Hasan Can Kaya, ismini Konuşanlar gösterisi ile duyurmuştur. 

 

Ezgi Gör Kim?

2003 doğumlu olan oyuncu 18 yaşındadır. İlk oyunculuk kariyerine El Yazısı filmi ile başlamıştır. Gülperi dizisinde Artemis karakterini canlandırmıştır. Ezgi Gör, 1.56 boyunda, 45 kilodur. En son Öğretmen dizisinde oynamıştır. 

Tuna Orhan Kim?

1966’da doğan oyuncu 55 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezundur. İlk Vizontele Tuuba filminde oynamıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz  ve Zengin ve Yoksul dizilerinde rol almıştır. 



Son Güncelleme: 02.01.2021 17:44
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Anahtar Kelimeler:
ExxenHayallerim Aşkım Ve Ailem
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