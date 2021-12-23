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Hayaller mi aşk mı? ikileminin cevabı Gerçekten Aşk filminde yanıt buluyor

Hayaller mi aşk mı? ikilemi birçok insanın hayatında bir kere de olsa düşündüğü sorulardan bir tanesidir. Bu soruların yanıtı ise Gerçekten Aşk filminde yanıt buluyor. İşte film hakkında merak edilenler…

23 Aralık 2021 Perşembe 13:05
Hayaller mi aşk mı? ikileminin cevabı Gerçekten Aşk filminde yanıt buluyor
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Birçok insanın hayatında defalarca düşündüğü sorulardan bir tanesi olan ‘’Hayaller mi, aşk mı?’’ soruları, yanıtlaması en zor sorulardan bir tanesidir. Bu soru hakkında birçok yapım yapılmış ve bu sorunun cevabı bulunmaya çalışılmıştır. Gerçekten Aşk filmi de bunlardan bir tanesidir.

Gerçekten Aşk Filmi Ne Anlatmak İstiyor?

Yönetmenlik koltuğunda Angel Kristi Williams’ın oturduğu Gerçekten Aşk filminde aşk ve hayal kavramlarının yanında siyah ile beyaz tenli insanlar arasında yaşanan eşitsizlik, gençlik sorunları ve kültürel farklılıklar da anlatılıyor. Gerçekten Aşk filminde aşk ve sevgi adına nelerin feda edilebileceği sorusunun cevabı da yer alıyor.

Toplum tarafından dışlanan ve ırkçı söylemlere maruz kalan iki siyahi insanın yaşadığı ilişkinin anlatıldığı Gerçekten Aşk filminin başrollerinde Kofi Siriboe (İsaiah), Yootha Wong Loi Sing (Stevie) ve Suzzanne Douglas (Ann Solomon) oynamaktadır.


https://youtu.be/znz0rHCDeWY

Son Güncelleme: 23.12.2021 13:05
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Anahtar Kelimeler:
Gerçekten AşkReally Love
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