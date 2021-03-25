Hava durumu nasıl olacak? 26 Mart 2021 Cuma bugün hava nasıl olacak? Günü yurt geneli hava durumu

Dikkat... AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı açıklanmıştı. İstanbul’un bazı yerlerine ise dün kar yağmıştı. Bu sabah ise kar yağışı yeniden başlayarak önce Anadolu yakasında sonrasında tüm kentte yüksek yerlerde dolu dolu yağmaya devam ediyor.

Yüksek yerler bembeyaz oldu

Dün olduğu gibi bugün de Anadolu Yakası’nda lapa lapa kar yağışı yağmaya devam etti. Lapa lapa yağan kar Çamlıca Tepesi’ni bembayaz yaptı. Yağan kar İstanbul boğaz manzarasıyla kartpostallık görüntü oluşturdu.

Sıcaklık 0 dereceyi gördü

Hava sıcaklığı kar yağışının başlamasıyla birlikte İstanbul genelinde 0 dereceyi gördü.

Trafik kapandı

Hazırlık yapmayan sürücüler sabahın ilk saatlerinden itibaren kendilerine kar trafiğinden yer ayırttılar.

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan hava durumu açıklamalara göre İstanbul'da birden fazla ilçede iki gündür kendini gösteren kar yağışı da soğuk hava da yarına dek aralıklarla ve yer yer kendini gösterecek.

İBB yeterli önlemi almadı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi’nin yeterli önlemi almaması sebebiyle İstanbul'un birçok yerinde ulaşımda aksaklıklar yaşanırken vatandaşlar çileden çıktı.

Vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kağıthane'de sabahın ilk saatlerinde kendini gösteren kar yağışı sebebiyle vatandaşlar zorlu anlar yaşadı. Vatandaşlar otomobillerini yola çıkarabilmek için büyü çaba harcadı.

Araçlar patinaj çekerek zorlukla ilerledi. Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar araçlarını temizledikten sonra yola çıkabildi.

Kağıthane’de de ara sokaklarda birden fazla vatandaş yolda kaldı. Araçlar patinaj yaparak zorla ilerleyebildi.

Kentteki kar yağışı havadan görüntülendi

Meteoroloji bugün İstanbul'da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar beklendiği uyarısını yapmıştı. Özellikle şehrin yüksek yerlerinde kendini hissettiren kar yağışı, yola hazırlık yapmadan çıkan vatandaşlara güç anlar yaşattı.

İstanbul'un yüksek yerlerinde olan Aydos Ormanı ve etrafı bembeyaz oldu. Aydos Ormanı havadan görüntülendi.

Meteoroloji duyurdu: Türkiye genelinde hava durumu şu şekilde:

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çanakkale 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul 7°C

Çok bulutlu, sabahın ilk ışıklarında karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

Kırklareli 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Ege Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç yerlerinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı düşünülüyor

Afyonkarahisar 1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

İzmir 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Manisa 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklarla yağmur ve karla karışık yağmur

Muğla 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş yerlerinin aralıklarla yağışlı olacağı düşünülüyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/s) esmesi tahmin ediliyor.

Adana 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Antalya 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Hatay 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

Isparta 4°C

İç Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklarla kar yağışlı geçeceği düşünülüyor.

Ankara 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklarla kar yağışlı

Çankırı 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklarla kar yağışlı

Eskişehir 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklarla kar yağışlı

Konya 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

Batı Karadeniz Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklarla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği düşünülüyor.

Bolu 0°C

Çok bulutlu ve aralıklarla kar yağışlı

Düzce 4°C

Çok bulutlu, aralıklarla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Kastamonu 1°C

Çok bulutlu ve aralıklarla kar yağışlı

Zonguldak 5°C

Çok bulutlu, aralıklarla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklarla yağışlı geçeceği düşünülüyor. Yağışların; Doğu Karadeniz taraflarında yağmur, diğer taraflarda karla karışık yağmurlu ve karlı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunuyor.

Amasya 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Artvin 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Samsun 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Trabzon 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklarla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Rüzgar; bölgenin güney ve doğusunda güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/s) şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunuyor.

Erzurum 2°C

Çok bulutlu ve aralıklarla kar yağışlı

Hakkari 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

Kars 5°C

Çok bulutlu ve aralıklarla kar yağışlı

Van 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklarla yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Rüzgar; bölgenin kuzey ve doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/s) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Diyarbakır 12°C

Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu ve sağanak yağışlı

Gaziantep 10°C

Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu ve sağanak yağışlı

Siirt 11°C

Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu ve sağanak yağışlı

Şanlıurfa 14°C

Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu ve sağanak yağışlı

Denizlerde hava

Doğu Akdeniz'de fırtına; Batı Akdeniz'de fırtına gibi rüzgar tahmin ediliyor.

Karadeniz Bölgesi

Hava durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ile 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı zamanla güneybatıdan 3 ile 5 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ile 2,5m, doğusu 1,0 ile 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

Marmara Bölgesi

Hava durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ile 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ile 2,0m; Görüş: İyi.

Ege Bölgesi

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ile 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ile 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ile 2,0m; Görüş: İyi.

Akdeniz Bölgesi

Hava durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ile 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 5 ile 7 gücünde; Dalga: 2,5 ile 3,5m, doğusunda 3,5 ile 4,5m; Görüş: İyi, fırtına durumunda orta.

Van Gölü

Hava durumu: Çok bulutlu, sabahın ilk saatleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ile 6, Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş mesafesi: Orta.