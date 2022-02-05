Haunted: Latin Amerika dizinin konusu ve yorumu

Netflix’te 31 Mart 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan Haunted: Latin Amerika dizinin konusu merak edildi. Gerçek dışı varlıkların yer aldığı birçok dizi ile karşılaşırken bu dizilerin kurgusal mı yoksa gerçek mi olduğu araştırılmaya başlandı. Haunted: Latin Amerika dizisi ne kadar gerçek olaylardan esinlenilmiş dense de her dizide olduğu gibi bu dizide de kurgu bulunmaktadır. ABD’de yayınlanan Haunted serisinde akıl almaz senaryolar izlerken, tanımlayamadığımız varlıkların, evin içine sıkışıp kalan ruhların veya zararsız gözüken oyuncakların aileleri nasıl yerle bir ettiğini görmüştük. Haunted: Latin Amerika dizisinin IMDb puanı 6,3’ tür
Haunted: Latin Amerika dizisinin konusu ve yorumu
Kalan bölümlerde; El Molino’daki Kadın, Bir Şey Kapıyı Çalıyor ve Şeytan Paskalya’dan Önce Dans Eder isimli hikayeleri ele alır. İlk iki bölüm açıklamasından tahmin edeceğiniz üzere; bu bölümler de tüyler ürperten hikayeler anlatılır.
Saçma, inanması güç, imkânsız gibi düşünceler hikayeler için olası yorumlar olarak gözükür. Ancak efekt ve görsel canlandırmaların etkileri, kurguya inanılmaz bir katkı sağlamakta ve hikayeler böylelikle yanı başınızda yaşanıyormuş gibi bir hissiyat oluşturur.