Haunted: Latin Amerika dizinin konusu ve yorumu

Netflix’te 31 Mart 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan Haunted: Latin Amerika dizinin konusu merak edildi. Gerçek dışı varlıkların yer aldığı birçok dizi ile karşılaşırken bu dizilerin kurgusal mı yoksa gerçek mi olduğu araştırılmaya başlandı. Haunted: Latin Amerika dizisi ne kadar gerçek olaylardan esinlenilmiş dense de her dizide olduğu gibi bu dizide de kurgu bulunmaktadır. ABD’de yayınlanan Haunted serisinde akıl almaz senaryolar izlerken, tanımlayamadığımız varlıkların, evin içine sıkışıp kalan ruhların veya zararsız gözüken oyuncakların aileleri nasıl yerle bir ettiğini görmüştük. Haunted: Latin Amerika dizisinin IMDb puanı 6,3’ tür

Haunted: Latin Amerika dizisinin konusu ve yorumu

31 Mart tarihinde Netflix’de yayınlanmaya başlayan Realşty-TV tarzında Kolombiya ve Meksika kökenli hikayelerin anlatıldığı ve 5 bölümden oluşan, değişik ve ürpertici olaylara ev sahipliği yapan Haunted: Latin Amerika dizisinin Lanetliler Evi isimli ilk bölümünde; 2 çocuğu ile yaşayan genç bir kadının hikayesini anlatılır. Kocasıyla boşanmalarının ardından yeni bir hayata başlayan genç anne, küçük çocuklarıyla beraber güzel bir eve taşınır. Taşınma prosedürlerinin ardından huzurlu bir ortam oluşmaya başlasa da bu durum çok uzun sürmez. Ev halkı; odaların içinde dolaşan, eşyaları karıştıran, seslerinin değişmesine sebebiyet veren bir varlıkla mücadeleye etmeye başlar. Yolun sonu ise pek parlak görünmüyordur. Haunted: Latin Amerika dizisinin Lanetli Oyuncak Bebek isimli ikinci bölümünde; oldukça ilginç bir konu anlatılır. Küçük bir kız doğum günü hediyesi olarak oyuncak bebek alır. Çirkin ve diğer oyuncaklara benzemeyen bir bebek olsa da kızın sevdiği bir oyuncaktır ama bu bebek, insanlara saldırır ve bazı kötü olaylara sebep olur.

Kalan bölümlerde; El Molino’daki Kadın, Bir Şey Kapıyı Çalıyor ve Şeytan Paskalya’dan Önce Dans Eder isimli hikayeleri ele alır. İlk iki bölüm açıklamasından tahmin edeceğiniz üzere; bu bölümler de tüyler ürperten hikayeler anlatılır.

Saçma, inanması güç, imkânsız gibi düşünceler hikayeler için olası yorumlar olarak gözükür. Ancak efekt ve görsel canlandırmaların etkileri, kurguya inanılmaz bir katkı sağlamakta ve hikayeler böylelikle yanı başınızda yaşanıyormuş gibi bir hissiyat oluşturur.