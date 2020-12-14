Haşhaşiler kimdir, gerçek tarihteki yerleri nedir? Haşhaşi lideri Hasan Sabbah kimdir?

Kaynaklara göre Haşhaşiler olarak bilinen bu tarikat, İsmailî din adamı Hasan Sabbah'ın Eylül 1090'da kurduğu dini bir mezhep ve siyasi teşkilattır. İnsanlık tarihinin en gizemli adamı Hasan Sabbah'ın siyasi / askeri figürlerini öldürmeye çalışarak bir devlet idaresi kurmaya çalışmışlardır.

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve büyük ilgiyle izlenilen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Hashaşiler, merak edilmeye başlandı. Haşhaşiler, Hasan Sabbah liderliğinde olan bir örgüt olarak bilinmektedir. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde adından sıkça söz ettiren Hasan Sabbah'ın kurduğu ve yönettiği Hashaşiler hakkında bilgiler araştırılmaya devam ediliyor.

Haşhaşi Nedir?

Kuşatması ve fethetmesi zor kalelerde örgütlenen Haşhaşi tarikatı, orta çağ İslam dünyasında bambaşka bir güç olarak ortaya çıktı ve önemli kişilerin öldürülmesine dayanan etkili bir askeri strateji geliştirdi. Yapmış oldukları suikastlarla bilinmesine rağmen, iddialara göre suikastlerden önce kendilerinden geçmek için içtikleri haşhaştan ismini aldılar. Selçuklu Büyük Devleti döneminde tarikatın neden olduğu birçok üst düzey devlet adamını Abbasi’nin öldürdüğü bilinmektedir.

Silvestre de Sacy tarafından 19 Mayısıs 1809'da Institut de France'da yayınlanan bir makalede, kelimenin etimolojisine getirdiği açıklama kabul edilmiştir. Saca'ya göre Batı dillerinde "suikastçi, kiralık katil" anlamına gelen ve Haçlı Seferleri'nin ilk kayıtlarında kullanılan "assasini, assissini, heyssisini" gibi kelimelerin kökeni Arapça "haşhaş" kelimesidir. Öte yandan bu kelimenin çoğulu "haşhaşhiyyun, haşhaşin" gibi kelimelerdir. "Haşhaş" kelimesi Arapça "kuru ot" ve "hayvan yemi" anlamına gelmektedir.

Haşhaşiler'in Yaşadığı Alamut Kalesi Nerededir?

Haşhaşiler, Alamut Kalesi'nde, dik bir uçurumun tepesinde yaşıyordu. Alamut Kalesi, İran'ın kuzeyindeki Kazvin kasabasında Elbruz Dağları'nda yer almaktadır. Bu kalenin önemi, 34 yıl orada yaşayan ve Abbasiler ve Büyük Selçuklular gibi devlet adamlarını, hükümdarları veya din adamlarını kaleden çıkmadan öldüren sapkın tarikat lideri Hassan Sabbah'tan kaynaklanmaktadır.

Haşhaşi Lideri Hasan Sabbah Kimdir?

Hasan Sabbah (1034-1124), Büyük Selçuklu döneminde yaşamış, tarihin en ezoterik ve Batıni tarikatı olan Hashaşiler'i kuran ve ölümüne kadar yöneten bir İranlı olmaktadır. Tarihin en gizemli insanlarından biri olarak bilinir.