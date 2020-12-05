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Hasan Şaş Survivor'a mı katılacak mı?

Survivor 2021'in yarışmacı kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Galatasaray'da teknik direktör yardımcısı olarak görev yapan Hasan Şaş'ın Survivor'a katılacağı konuşulmaya başlandı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 17:00
Hasan Şaş Survivor'a mı katılacak mı?
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in yardımcılığını yapan Hasan Şaş’ın fenomen yarışma Survivor yarışmasına katılacağı iddiaları gündem oldu.

Hasan Şaş Survivor yarışmasına katılacak mı?

Survivor 2021 yarışmasının başlamasına kısa süre kala yeni yarışmacılar bir bir açıklanıyor. En son Acun Ilıcalı tarafından açıklanan oyuncu Cemal Hünel olmuştu. Diğer katılacak yarışmacılar merakla beklenirken sosyal medya da Hasan Şaş’ın Survivor’a katılacağı söylentileri gündem oluşturdu. Konu ile ilgili Acun Ilıcalı’dan açıklama beklenirken Galatasaray’ın eski yıldızı Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Survivor iddialarını yalanladı.



Son Güncelleme: 05.12.2020 17:00
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Anahtar Kelimeler:
Hasan şaşSurvivorAcun Ilıcalı
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