Hasan Şaş Survivor'a mı katılacak mı?

Hasan Şaş Survivor yarışmasına katılacak mı?
Survivor 2021 yarışmasının başlamasına kısa süre kala yeni yarışmacılar bir bir açıklanıyor. En son Acun Ilıcalı tarafından açıklanan oyuncu Cemal Hünel olmuştu. Diğer katılacak yarışmacılar merakla beklenirken sosyal medya da Hasan Şaş’ın Survivor’a katılacağı söylentileri gündem oluşturdu. Konu ile ilgili Acun Ilıcalı’dan açıklama beklenirken Galatasaray’ın eski yıldızı Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Survivor iddialarını yalanladı.
Son Güncelleme: 05.12.2020 17:00