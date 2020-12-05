Hasan Şaş Survivor'a mı katılacak mı?

Hasan Şaş Survivor yarışmasına katılacak mı?

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in yardımcılığını yapan Hasan Şaş’ın fenomen yarışmayarışmasına katılacağı iddiaları gündem oldu.

Survivor 2021 yarışmasının başlamasına kısa süre kala yeni yarışmacılar bir bir açıklanıyor. En son Acun Ilıcalı tarafından açıklanan oyuncu Cemal Hünel olmuştu. Diğer katılacak yarışmacılar merakla beklenirken sosyal medya da Hasan Şaş’ın Survivor’a katılacağı söylentileri gündem oluşturdu. Konu ile ilgili Acun Ilıcalı’dan açıklama beklenirken Galatasaray’ın eski yıldızı Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Survivor iddialarını yalanladı.