İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan genç kız yardım bekliyor
Son Dakika
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı...
30 Kasım korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 31 bini geçti
Son Dakika
30 Kasım korona virüs vaka...
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
Son Dakika
TRT EBA TV 30 Kasım-...
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...

Hasan Sabbah kimdir, gerçekte ne zaman yaşadı, ne zaman öldü? Hasan Sabbah kalesi nerededir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde anılan Hasan Sabbah'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. 11.yüzyılda dünyaya gelen Hasan Sabbah, bir dini lider olmanın yanı sıra ilk suikast örgütünü kurmuştur.

30 Kasım 2020 Pazartesi 22:31
Hasan Sabbah kimdir, gerçekte ne zaman yaşadı, ne zaman öldü? Hasan Sabbah kalesi nerededir?
Takip Et:

Haşhaşi isimli bir örgütün kurucusu olan Hasan Sabbah’ın kim olduğu ve yaşamı intenetten araştırılmaktadır. Nizari İsmaili Devleti’nin kurucusu Hasan Sabbah ilk suikast örgütü olarak bilinen örgüt ile de anılmaktadır.

Hasan Sabbah Kimdir?

1046-1054 yılları arasında Kum’da doğduğu tahmin edilen Hasan Sabbah, okul için Rey şehrine yerleşmiştir. Burada 17 yaşında İsmaillik mezhebi ile tanışan Sabbah, Oniki İmam Şiiliğinden ayrılarak İsmailliğe geçmiştir. 1078 yılında Kahire’ye giden ve burada Horasana dailik vekili seçilen Sabbah burada Bedr el Cemali ile ayrılığa düşerek el Cemali tarafından hapse attırıldı. Buradan sonra sürülen Sabbah, bir süre kaçak yaşam sürdürten sonra Alamut Kalesi’ni alarak burada Nizari İsmaili Devleti’ni kurmuş oldu.

Burada Nizarilerin başında olan Sabbah, onlara cennet karşılığında kendilerini feda etmelerini öğütledi. Ayrıca bu kişilere eğitim verilmedi ve haşhaş içirilerek emirleri sorgulamamaları sağlandı. Bu sayede suikast örgütü kuran Sabbah bu kişilere Nizamülmülk’ü, din adamlarını ve devlet görevlilerini öldürtmüştür.

1124 yılında hayatını kaybeden Hasan Sabbah,  Kiya Buzrug Ummid’i halife seçtikten sonra vefat etmiştir.



Son Güncelleme: 30.11.2020 22:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HasanSabbah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor

Popüler Haberler

2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?
Hasan Sabbah kimdir, gerçekte ne zaman yaşadı, ne zaman öldü? Hasan Sabbah kalesi nerededir?
Çukur Selim ölüyor mu? Selim Koçovalı neden öldü? Öner Erkan Çukur dizisinden ayrılıyor mu?
EBA canlı derse nasıl girilir? EBA canlı ders programı ve canlı derse giriş ekranı
Masterchef Uğur neden elendi, sosyal medyada ne paylaştı, Uğur neden diskalifiye edildi?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Yemin dizisinde Kumru karakterine Elif Özkul hayat veriyor
Hayvan genetik koruma devlet desteklemeleri 2020
Üniversite yatay geçiş nedir? 2020 Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş nasıl yapılır?
Muslera ne zaman oynamaya başlayacak? Dönüş tarihi belli oldu mu?
Konut kredisi faizlerinde son durum ne? Kasım 2020 bankaların güncel konut kredisi faizleri
Srebrenitsa nerededir? Bosna Hersek Srebrenitsa'da müslüman nüfusu ne kadar?
Çinli kadının tavuğu canlı canlı yediği video
Devlet SGK'lı çalışanlara gözlük için destek ödemesi veriyor
Toki sosyal konut kredisi nasıl alınır? 2020 Toki konut kredisi veren bankalar
EBA ''Erişim bilgileri alınamadı'' hatası nasıl düzelir? EBA çöktü mü?
Özel araçlarda maske takılmalı mı? Özel araçlarda maske takılmadığında ceza uygulanır mı? Maske takmama cezasının ücreti nedir?
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Kimsesizler dizisi Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu'nun hayatı!
Kuvel Kalesi nerededir? Kuvel Kalesi hangi ilde, kim tarafından fethedildi?
30 Kasım 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Kasım 2020 Pazartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.