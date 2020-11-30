Hasan Sabbah kimdir, gerçekte ne zaman yaşadı, ne zaman öldü? Hasan Sabbah kalesi nerededir?

Haşhaşi isimli bir örgütün kurucusu olan Hasan Sabbah’ın kim olduğu ve yaşamı intenetten araştırılmaktadır. Nizari İsmaili Devleti’nin kurucusu Hasan Sabbah ilk suikast örgütü olarak bilinen örgüt ile de anılmaktadır.

Hasan Sabbah Kimdir?

1046-1054 yılları arasında Kum’da doğduğu tahmin edilen Hasan Sabbah, okul için Rey şehrine yerleşmiştir. Burada 17 yaşında İsmaillik mezhebi ile tanışan Sabbah, Oniki İmam Şiiliğinden ayrılarak İsmailliğe geçmiştir. 1078 yılında Kahire’ye giden ve burada Horasana dailik vekili seçilen Sabbah burada Bedr el Cemali ile ayrılığa düşerek el Cemali tarafından hapse attırıldı. Buradan sonra sürülen Sabbah, bir süre kaçak yaşam sürdürten sonra Alamut Kalesi’ni alarak burada Nizari İsmaili Devleti’ni kurmuş oldu.

Burada Nizarilerin başında olan Sabbah, onlara cennet karşılığında kendilerini feda etmelerini öğütledi. Ayrıca bu kişilere eğitim verilmedi ve haşhaş içirilerek emirleri sorgulamamaları sağlandı. Bu sayede suikast örgütü kuran Sabbah bu kişilere Nizamülmülk’ü, din adamlarını ve devlet görevlilerini öldürtmüştür.

1124 yılında hayatını kaybeden Hasan Sabbah, Kiya Buzrug Ummid’i halife seçtikten sonra vefat etmiştir.