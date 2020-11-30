Hasan Sabbah kimdir, gerçekte ne zaman yaşadı, ne zaman öldü? Hasan Sabbah kalesi nerededir?

Haşhaşi isimli bir örgütün kurucusu olan Hasan Sabbah’ın kim olduğu ve yaşamı intenetten araştırılmaktadır. Nizari İsmaili Devleti’nin kurucusu Hasan Sabbah ilk suikast örgütü olarak bilinen örgüt ile de anılmaktadır.
Hasan Sabbah Kimdir?
Burada Nizarilerin başında olan Sabbah, onlara cennet karşılığında kendilerini feda etmelerini öğütledi. Ayrıca bu kişilere eğitim verilmedi ve haşhaş içirilerek emirleri sorgulamamaları sağlandı. Bu sayede suikast örgütü kuran Sabbah bu kişilere Nizamülmülk’ü, din adamlarını ve devlet görevlilerini öldürtmüştür.
1124 yılında hayatını kaybeden Hasan Sabbah, Kiya Buzrug Ummid’i halife seçtikten sonra vefat etmiştir.
Son Güncelleme: 30.11.2020 22:31