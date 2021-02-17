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Hasan Can Kaya'nın Bir Yeraltı Sit-com’u ne zaman başlıyor? Bir Yeraltı Sit-com fragmanı yayınlandı!

Konuşanlar isimli program ile adını duyuran Hasan Can Kaya’nın Exxen platformunda hazırlamış olduğu Bir Yeraltı Sit-Com’u adındaki dizisinin çekimleri devam ediyor. Kaya’nın dizisinin ilk fragmanı da izleyici ile buluştu. Bir Yeraltı Sit-Com’u isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler de açıklandı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 23:15
Hasan Can Kaya'nın Bir Yeraltı Sit-com’u ne zaman başlıyor? Bir Yeraltı Sit-com fragmanı yayınlandı!
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Yakın zamanda Exxen platformunda izleyici ile buluşacak olan Hasan Can Kaya’nın ilk dizisi Bir Yeraltı Sit-com isimli dizinin çekimlerine devam ediliyor.

Yapımcılığını Hap Yapım’ın yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Sultan San ile Nezih Helvacıoğlu oturuyor.

Dizinin başrol kadrosunda; Hasan Can Kaya, Günay Karacaoğlu, Tuna Orhan, Ezgi Gör gibi isimler yer alıyor. Dizide, İstanbul Güngören’de dar gelirli ailesi ile yaşamakta olan ve bir gün komedyen olmayı isteyen Hasan Can Kaya’nın gerçek hikayesinden uyarlanmış olan komik hikayesi anlatılmakta.

Hasan Can Kaya’nın annesini Günay Karacaoğlu, babasını Tuna Orhan, kardeşini Ezgi Gör, sevgilisini de Lara Domaç canlandırıyor.



Son Güncelleme: 17.02.2021 23:15
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Hasan Can KayaBir Yeraltı Sit-comNeZamanBaşlıyor
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