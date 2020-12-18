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Hasan Can Kaya Ekmek Kapısı çizgi film konusu nedir? Ekmek Kapısı kaç bölüm olacak, ne zaman, nerede yayınlanacak?

Hasan can Kaya’nın yeni projesi olan ‘Ekmek Kapısı’ nedir? Konusu ne olacaktır? Ekmek Kapısı çizgi film konusu neyi anlatacaktır? Ekmek Kapısı kaç bölümden oluşacak, ne zaman nerede başlayacaktır? Merak ettikleriniz haberimizde…

18 Aralık 2020 Cuma 22:21
Hasan Can Kaya Ekmek Kapısı çizgi film konusu nedir? Ekmek Kapısı kaç bölüm olacak, ne zaman, nerede yayınlanacak?
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Youtube kanalı üzerinden konuşanlar programı ile tanınan Hasan Can Kaya, kanalında yaptığı bir röportajında yeni projesini duyurdu. Duyurmuş olduğu yeni proje ‘Ekmek Kapısı’ isimli çizgi film projesi olacaktır. Ekmek Kapısı çizgi film konusu nedir? Ekmek Kapısı ne zaman başlayacaktır? Ekmek Kapısı hangi kanalda ne kadar süre yayınlanacaktır.

Hasan Can Kaya’nın yeni projesi ‘Ekmek Kapısı’

Youtube kanalında konuşanlar programı ile tanınan Hasan Can Kaya Youtube üzerinden yapmış olduğu açıklamaya göre, Ekmek Kapısı Konuşanlar Youtube kanalı üzerinden yayınlanacaktır.

Ekmek Kapısı çizgi filmi konusu Family Guy ve Simpsons tarzında yetişkin çizgi film serisi olacağı belirtildi. Bu projede roman bir ailenin etrafında dönen hikaye anlatılacak. Tasarımını Hasan Can Kaya yazıyor. Çizgi Film için de 2 senarist bulunuyor. Proje için oldukça heyecanlı olduklarını ifade eden Hasan Can kaya, önümüzdeki sene seyircilerle buluşacağını belirtti. 

Hasan Can Kaya, Konuşanlar kanalı üzerinden ‘Ekmek Kapısı’ çizgi filminden sonra film ve dizilerin de yayımlanacağını söyledi. Ek olarak da Bir Yeraltı Sitcom’u komedi dizinin olacağını da ekledi.



Son Güncelleme: 18.12.2020 22:21
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Anahtar Kelimeler:
Hasan Can KayaProjeKomediçizgi Film
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