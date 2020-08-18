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Harzemşah dizisi çocuk oyuncusu Ege Atabek Uymaz kimdir? yaşı ve yer aldığı yapımlar

Harzemşah dizisinin 11 yaşındaki çocuk oyuncusu Ege Atabek izleyicilerin takdirini topladı. Çocuk oyuncu dizideki performansıyla adından söz ettirdi. İzleyiciler Ege Atabek Uymaz kimdir sorunu araştırmaya başladı.

18 Ağustos 2020 Salı 19:29
Harzemşah dizisi çocuk oyuncusu Ege Atabek Uymaz kimdir? yaşı ve yer aldığı yapımlar
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Ekranların yeni çocuk oyuncusu Ege Atabek Uymaz kısa süre içerisinde izleyicilerin beğenisini kazandı. Harzemşah dizisiyle adını duyuran çocuk oyuncu daha önce birçok reklam filminde yer alsa da ilk kez uzun soluklu bir yapımda yer almaya başladı.

Ege Atabek Uymaz kimdir?


2009 yılında İzmir’de dünyaya gelen çocuk oyuncu 11 yaşındadır. İzmir’de yaşamını sürdüren Uymaz, İzmir Leyla Şirin Ajans’ına kayıtlıdır. Uymaz müzik yeteneğiyle de öne çıkarken, çalgılar çocuk orkestrasında keman ve gitar çalmaktadır.

11 yaşındaki genç oyuncu müzik yeteneğinin yanı sıra Kick Box sporu da yapmaktadır. Uymaz bu dalda Ege ikinciliği kazanmıştır. Sektöre küçük yaşta giren oyuncu şuana kadar Türk Telekom, Collezione Kids, Defacto, Greyder Kids reklamlarında yer almıştır.



Son Güncelleme: 18.08.2020 19:29
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