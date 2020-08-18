Harzemşah dizisi çocuk oyuncusu Ege Atabek Uymaz kimdir? yaşı ve yer aldığı yapımlar

Ekranların yeni çocuk oyuncusu Ege Atabek Uymaz kısa süre içerisinde izleyicilerin beğenisini kazandı. Harzemşah dizisiyle adını duyuran çocuk oyuncu daha önce birçok reklam filminde yer alsa da ilk kez uzun soluklu bir yapımda yer almaya başladı.
Ege Atabek Uymaz kimdir?
11 yaşındaki genç oyuncu müzik yeteneğinin yanı sıra Kick Box sporu da yapmaktadır. Uymaz bu dalda Ege ikinciliği kazanmıştır. Sektöre küçük yaşta giren oyuncu şuana kadar Türk Telekom, Collezione Kids, Defacto, Greyder Kids reklamlarında yer almıştır.
Son Güncelleme: 18.08.2020 19:29