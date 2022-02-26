Harun Ovalıoğlu kimdir, nerede doğmuştur? Harun Ovalıoğlu evli mi? Harun Ovalıoğlu kaç yaşında?

Harun Ovalıoğlu kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Harun Ovalıoğlu’nun hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Harun Ovalıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Harun Ovalıoğlu’nun yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Harun Ovalıoğlu aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Harun Ovalıoğlu 8 Mart 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Ordu’da doğmuştur. Eski profesyonel futbolcu Harun Ovalıoğlu, günümüzde dizilerde oyunculukla kariyerine devam etmektedir. Ankara Demirspor, Tokatspor, Çorumspor, Gaskispor ve Giresunspor kulüplerinin formalarını giymiştir. İlk dizi oyunculuk deneyiminiyse Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı diziyle gerçekleştirmiş, sonrasında Kayıp Şehir ve Şehrin Melekleri adlı dizilerde yer almıştır.

Şarkıcı ve oyuncu Pınar Aydın ile evli olan Harun Ovalıoğlu’nun bu evliliğinden Ayaz adında bir oğlu vardır.