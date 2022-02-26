Harun Ovalıoğlu kimdir, nerede doğmuştur? Harun Ovalıoğlu evli mi? Harun Ovalıoğlu kaç yaşında?

Harun Ovalıoğlu kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Harun Ovalıoğlu’nun hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.
Harun Ovalıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?
Harun Ovalıoğlu’nun yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Harun Ovalıoğlu aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.
Şarkıcı ve oyuncu Pınar Aydın ile evli olan Harun Ovalıoğlu’nun bu evliliğinden Ayaz adında bir oğlu vardır.
Son Güncelleme: 26.02.2022 23:06