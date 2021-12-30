Harrow 4. Sezon ne zaman yayınlanmaya başlayacak?

Harrow ilk günden bu yana kurgusu ve oyuncularıyla izleyenlerin dikkatini çekmiş ve izleyici kitlesini korumuş bir dizidir. Harrow’un sıkı takipçileri yeni sezonu iple çekiyor. Peki son sezonda neler oldu? Harrow’un yeni sezonunda izleyicileri neler bekliyor?

Harrow 3. sezonda ne oldu?

Bu sene pandemi sebebiyle pek çok yapımda aksaklıklar yaşansa da Harrow tüm hızıyla yayınlanmayı sürdürdü. 7 Şubat 2021’de yayınlanan diziyi 400 bin kişi izledi. Şimdi izleyiciler 4. sezonu bekliyor.

Harrow 3.sezon

James adında bir oğlu olduğunu öğrenen Harrow aynı zamanda James’in annesinin öldüğünü de öğrendi. James 3. Sezonda tamamen dolandırıcı tipinde sahne aldı. James, Harrow’un kızı Fen’i kendi işleri için kullanmaya başladı. James’in telefonu her zaman merak konusu olmaya devam etti.

İlk sezondan itibaren farklı konular ele alan Harrow, farklı senaryolarla izleyenlere her cinayetin kesinlikle kusursuz olmadığını gösteriyor.

Harrow’un konusu

Suç ve dram temalı Harrow, her bölümde başka karmaşık cinayetleri ele alan bir dizidir. Bununla birlikte adli tıp patoloğu Dr. Daniel Harrow hayatını da gösteren dizi bu üçgende geçen olayları izleyicilerle buluşturuyor.

Harrow; suç, dram ve cinayet dizileri sevenlerin bırakamayacağı bir dizidir diyebiliriz.

Harrow 4.sezon ne zaman başlayacak?

Dizinin önceki tarihlerine bakarsak;

Harrow 1. Sezon: 9 Mart 2018

Harrow 2. Sezon: 12 Mayıs 2019H

Harrow 3. Sezon: 7 Şubat 2021

Harrow 4. Sezon: şubat – mart 2022 tarihlerinde yayınlanması bekleniyor.

ABC TV Harrow 4. Sezonun onay aldığını fakat salgından dolayı çekimlerin temmuz 2022 tarihine kadar uzayabileceğini söylüyor. Bu yüzden tam tarihleri belli olmasa da 4. sezon şubat – temmuz 2022 ayları arasında kesin yayınlanacak gibi görünüyor.