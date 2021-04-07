Hanzade'nin kocası kim? Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir?

TV8’in sevilen yarışma programı Survivor, bu senede hız kesmeden renkli yarışmacıları ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yarışmacılar arasında dikkat çekenlerden biri olan Hanzade ise sürekli eşinden bahsetmesi ile gündeme geliyor. İzleyiciler ise Hanzade’nin eşi Saygun Ofluoğlu’nun kim olduğunu merak eder oldu.
Saygun Ofluoğlu kimdir?
Hanzade Ofluoğlu ise 1988 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tam adı ise Hanzade Durmuş Ofluoğlu’dur. Memleketi İzmir olan yarışmacı lise dahil olmak üzere eğitimlerini İzmir’de almıştır. Koç Üniversitesi İşletme mezunudur.
Son Güncelleme: 07.04.2021 13:13