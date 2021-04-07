Hanzade'nin kocası kim? Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir?

TV8’in sevilen yarışma programı Survivor, bu senede hız kesmeden renkli yarışmacıları ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yarışmacılar arasında dikkat çekenlerden biri olan Hanzade ise sürekli eşinden bahsetmesi ile gündeme geliyor. İzleyiciler ise Hanzade’nin eşi Saygun Ofluoğlu’nun kim olduğunu merak eder oldu.

Saygun Ofluoğlu kimdir?

Survivor yarışmasında boy gösteren Hanzade’nin eşi olan Saygun Ofluoğlu, Koç Üniversitesi İşletme ve Yönetim bölümü mezunudur. 2007 yılında okuldan mezun olan Ofluoğlu aynı sene PepsiCo’da satış müdürü olmuştur. 2008 senesinde ise Philips Morris firmasında iş geliştirme sorumlusu olarak çalışmıştır. 2010 yılında Hanzade ile evlenen Saygun Ofluoğlu, 2012 senesinden bu yana Koç Üniversitesi Rams Genel Müdürlüğü’nü yapmaktadır.

Hanzade Ofluoğlu ise 1988 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tam adı ise Hanzade Durmuş Ofluoğlu’dur. Memleketi İzmir olan yarışmacı lise dahil olmak üzere eğitimlerini İzmir’de almıştır. Koç Üniversitesi İşletme mezunudur.