Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Hanzade'nin hastalığı nedir?

Survivor da adaya veda eden Hanzade kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir başlıkları merak edilmeye başlandı. bir yandan ise hastalığının ne olduğu araştırılmaya başlandı.

Survivor Hanzade kimdir?

Survivor Hanzade 1988 İstanbul doğumludur ve aslen İzmirlidir. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Hanzade, evlendikten sonra Ofluoğlu soyadını aldı. Hanzade, İzmir’de İlkokul, Ortaokul ve Ortaokuldan mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu.

Hanzade Ofluoğlu, Var Mısın Yok Musun yarışmasında Türkiye'de tanınmaya başlandı. Yarışma sonunda Acun Ilıcalı'nın isteği üzerine Acun Medya'ya katıldı ve 2010 yılında Acun Medya "Yok Böyle Dans" programında sunuculuk yaptı. Hanzade, Survivor programında da sunuculuk yaptı. O Ses Türkiye programı bünyesinde de çalışan Hanzade, Survivor da yarışmacı olarak yarışmakta.

Hanzade Durmuş, 2005 yılında üniversite zamanında tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılı içerisinde evlendi.

Survivor Hanzade hastalığı nedir?

Survivor Hanzade'nin hastalığı obsesif kompülsif bozukluk olduğu duyuruldu.

Obsesif kompulsif bozukluk nedir?

Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), bir anksiyete (endişe) bozukluğu olmaktadır. OKB kişinin istemediği ve tekrarlanan düşünce, his, fikir, takıntı veya bir davranışı yapmaya doğru sürülmesidir. Sıklık ile kişi, obsesif (saplantılı) düşüncelerden kurtulmak için bir kompulsif (zorlayıcı) davranış uygulamak durumunda kalır. Fakat bu sadece geçici bir ferahlık vermektedir. obsesif (saplantılı) ritüeli yapmamak anksiyeteyi (endişe) çoğaltabilir.