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Hannah Davis kimdir? Hannah Davis kaç yaşında?

Ünlü model Hannah Davis, birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Hannah Davis hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

24 Kasım 2021 Çarşamba 21:08
Hannah Davis kimdir? Hannah Davis kaç yaşında?
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Victoria Secret’in ünlü modeli Hannah Davis, birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Güzel manken Hannah Davis’in biyografisine yazımızda derledik.

Hannah Davis kimdir?

5 Mayıs 1990 yılında ABD’nin Virgin Adaları’nda dünyaya gelen Hannah Davis, Saint Thomas kentinde büyüdü. Beslenme ve sağlık psikolojisi üzerine eğitim alan Davis, henüz 8 yaşında Karayip Ulusal Tenis takımında şampiyonluğa ulaştı. Davis, aynı zamanda Virgin Adaları Milli Voleybol takımında da oynadı.

14 yaşında keşfedilen Davis, modellik yapmaya başladı. New York şehrinde modellik eğitimleri alan Davis, 2006 yılından bu yana birçok ünlü markaya modellik yaptı. Mayo ve iç giyim sektörünün en ünlü markalarından biri olan Ayyıldız için 2009 yılında mayo katalog çekimleri yaptı.

2013 ve 2014 yıllarında Sports Illustrated’e poz veren Hannah Davis, büyük bir çıkış yaparak dünyaca ünlü marka Victoria Secret mankeni olmayı başardı.

Modelliğin yanı sıra oyunculuk yapan Davis bir çok projede yer aldı. Hannah Davis, 2017 yılında Amerikan Beyzbol oyuncusu Justin Verlander ile evlendi.


Son Güncelleme: 24.11.2021 21:08
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Hannah DavisVictoria SecretHannah Davis Kaç Yaşında
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