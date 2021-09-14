İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan Durmaz'dan şok iddia!
Son Dakika
Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan...
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere konulmaya başladı!
Son Dakika
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere...
Müteahhitlerin boykotu devam ediyor! İnşaatlar durdu!
Son Dakika
Müteahhitlerin boykotu devam ediyor! İnşaatlar...
Tosuncuk ne kadar ceza aldı? Tosuncuk'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
Tosuncuk ne kadar ceza aldı?...

Hangi ünlü ne kadar kazanıyor? Türkiye'nin ünlülerinin kazandığı paralar dudak uçuklattı

Türkiye’nin ünlü isimlerinin kazandığı paralar dudak uçuklattı. Ülkemizdeki ünlü isimler oyunculuklarıyla olduğu kadar kazandığı paralarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Peki hangi ünlü ne kadar kazanıyor? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

14 Eylül 2021 Salı 20:48
Hangi ünlü ne kadar kazanıyor? Türkiye'nin ünlülerinin kazandığı paralar dudak uçuklattı
Takip Et:

Türkiye’nin ünlü isimlerinin bazıları yaz mevsimine damgasını vururken bazıları ise sonbahar sezonuna damga vurmak için çekimlerine devam ediyor. Yeni sezonda yaşanacak reyting mücadelesi verecek olan Türkiye’nin bazı ünlü isimlerinin kazandığı paralar dudak uçuklattı. Peki hangi ünlü ne kadar kazanıyor?

Hangi Ünlü Ne Kadar Kazanıyor?

Dizi ve film dünyasının sevilen bazı isimlerinin kazandığı paralar insanların gündeminde yer alıyor. İşte ekranlarının sevilen isimlerinin dudak uçuklatan gelirleri:

Halit Ergenç: Bölüm başına 250.000 TL

Burak Özçivit: Bölüm başına 250.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ: Bölüm başına 200.000 TL

Kenan İmirzalıoğlu: Bölüm başına 200.000 TL

Can Yaman: Bölüm başına 100.000 TL

Beren Saat: Bölüm başına 150.000 TL

Fahriye Evcen: Bölüm başına 150.000 TL

Cansu Dere: Bölüm başına 150.000 TL

Hande Erçel: Bölüm başına 100.000 TL

Demet Özdemir: Bölüm başına 100.000 TL

Bu ünlüler ve daha fazlası aylık en az 400 bin TL’lik astronomik ücretler alabiliyorlar.


Son Güncelleme: 14.09.2021 20:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Diziünlülerin Bölüm Başına Kazandığı Para
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Başka Güzel adlı programda hangi jüriler yer alıyor?
Bir Başka Güzel adlı programda hangi jüriler yer alıyor?
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlayacak?
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlayacak?
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi nerede çekiliyor?
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi nerede çekiliyor?
Merve Dizdar sosyal medya hesabından Erşan Kuneri dizisine veda etti
Merve Dizdar sosyal medya hesabından Erşan Kuneri dizisine veda etti
Aşk Mantık İntikam dizisinin reytingleri nasıl, final mi yapacak?
Aşk Mantık İntikam dizisinin reytingleri nasıl, final mi yapacak?
Fox TV Uzak Şehrin Masalı ne zaman başlıyor? Uzak Şehrin Masalı'nın tanıtım fragmanı yayınlandı
Fox TV Uzak Şehrin Masalı ne zaman başlıyor? Uzak Şehrin Masalı'nın tanıtım fragmanı yayınlandı

Popüler Haberler

A101'in 16 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? A101, 16 Eylül'de vatandaşları yeniden mutlu edecek
Larin Kayataş kimdir, neden mesleğinden men edildi?
Bir Başka Güzel adlı programda hangi jüriler yer alıyor?
15 Eylül 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 15 Eylül Çarşamba at yarışı programı
TJK 14 Eylül 2021 Salı at yarışı sonuçları
Oksimoron duygu ne demek? Oksimoron sözlük anlamı nedir?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Evde bakım maaşı Eylül 2021 ödenmeye başladı mı? 14 Eylül 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyona nasıl başvurulur?
30 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
Whatsapp alternatifi en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamaları 2021
Hasta kabul sekreterliği sertifikası ne işe yarar? Hasta kabul sekreterliği yaş sınırı
Şok market kurban bayramı şeker ve çikolata fiyatları 2021
Emekli promosyon paraları ne zaman verilecek? 2021 Emekli maaşı banka promosyon ödeme tarihleri
FOXTV Uzak Şehrin Masalı dizisi uyarlama mı?
Uzak Şehrin Masalı dizisi nerede çekiliyor?
Hangi ayda hangi sebze ve meyve var? 2021 yılı tarım takvimi belli oldu
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlayacak?
Sayısız faydası bulunan avokadonun zararları ortaya çıktı! Avokadonun zararları nedir?
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.