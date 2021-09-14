Hangi ünlü ne kadar kazanıyor? Türkiye'nin ünlülerinin kazandığı paralar dudak uçuklattı

Türkiye’nin ünlü isimlerinin bazıları yaz mevsimine damgasını vururken bazıları ise sonbahar sezonuna damga vurmak için çekimlerine devam ediyor. Yeni sezonda yaşanacak reyting mücadelesi verecek olan Türkiye’nin bazı ünlü isimlerinin kazandığı paralar dudak uçuklattı. Peki hangi ünlü ne kadar kazanıyor?

Hangi Ünlü Ne Kadar Kazanıyor?

Dizi ve film dünyasının sevilen bazı isimlerinin kazandığı paralar insanların gündeminde yer alıyor. İşte ekranlarının sevilen isimlerinin dudak uçuklatan gelirleri:

Halit Ergenç: Bölüm başına 250.000 TL

Burak Özçivit: Bölüm başına 250.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ: Bölüm başına 200.000 TL

Kenan İmirzalıoğlu: Bölüm başına 200.000 TL

Can Yaman: Bölüm başına 100.000 TL

Beren Saat: Bölüm başına 150.000 TL

Fahriye Evcen: Bölüm başına 150.000 TL

Cansu Dere: Bölüm başına 150.000 TL

Hande Erçel: Bölüm başına 100.000 TL

Demet Özdemir: Bölüm başına 100.000 TL

Bu ünlüler ve daha fazlası aylık en az 400 bin TL’lik astronomik ücretler alabiliyorlar.