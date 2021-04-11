Hangi kanalda mukabele yayınlanacak? 2021 Mukabele saatleri

Pandemi dönemi ile beraber mukabelelere sadece televizyon karşısından katılacağız. Kur’an-ı Kerim okunup hatimler yapılacak. Bundan önceki yıllar toplu şekilde yapılan mukabele sohbetleri bu yıl yerini televizyon kanallarında aldı.

2021 Mukabele yayınlanacak kanallar

TRT 1 ekranlarında ramazan ayı boyunca saat 04:50’de Kur’an-ı Kerim okunacak.

Kanal 7 ekranlarında 04:30 saatinde başlayarak hatimler yapılacak.

Ünlü hafızlar; Kerim Öztürk, Yunus Balcıoğlu, Ferruh Muşuer, Ali Derman ve Metin Çakar’ın kıraati, tarihi olan beş büyük camiinde yayınlanacak.

Diyanet TV’de 5 cami ve 5 kurra mukabele programı yayınlanacak.

Mukabele nedir?

Mukabele, bir kimsenin Kur’an’ı ezberden veya kitaptan yükek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur’an’dan takip etmesine denmektedir. Mukabele kelime anlamıyla karşılıklı okuma anlamına gelmektedir. Kur'an, Peygamber'in son Ramazan'ında okuduğu sıralama ile vefatından sonra Ebubekir zamanında mushaflaştırılmış, Osman zamanında teksir edilerek büyük şehirlere gönderilmiştir. 600 sayfadan oluşan Kur’an-ı Kerim 30 cüze bölündü. Müslüman alemi bu mübarek ayda her gün mutlaka bir cüz okur ve bayrama kadar bütün Kur’an-ı baştan sona kadar bitirmeye çalışır