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Hangi diziler final yaptı? 3 dizi yayın hayatını sonlandırdı

2021 sezonu boyunca Türk televizyon tarihinde ekranlarda yayın hayatına devam eden diziler birbiri ardına final yapmaya devam ediyor. Bu hafta 3 dizi yapımı ekranlara veda ederken vatandaşlar Hangi diziler final yaptı? sorusuna yanıt arıyor. İşte final yapan 3 dizinin listesi haberimizde

13 Mayıs 2021 Perşembe 15:32
Hangi diziler final yaptı? 3 dizi yayın hayatını sonlandırdı
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2021 sezonu boyunca izleyiciyi ekranlara bağlayan ve reyting rekorları kıran diziler bu hafta ardı ardına final yaptı. Sezon boyu binlerce kişi tarafından izlenen diziler final kararı alırken televizyon hayatına veda etti. Ramazan Bayramı’nın gelmesi ile birlikte birçok dizi bayram nedeniyle araya giderken televizyonda en çok izlenen 3 yapım final kararı aldı.

İşte ekranlara veda eden 3 yapım

Star TV- Sefirin Kızı

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisi Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün başrolleri yer alırken dizi 11 Mayıs Salı akşamı 52.bölümü ile yayın hayatına son verdi.

FOX TV- Baraj

FOX TV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisi Salı akşamı 39.bölümü ile izleyicilerine veda etti.

Show TV- Kuzey Yıldızı

Show TV ekranlarının romantik komedi türündeki dizisi 64.bölümü ile final yapacak. 15 Mayıs tarihinde ekranlara gelecek dizi final yapacağını duyurdu.

Sezon finali yapacak diziler Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma diziş 10 Mayıs akşamı sezon finaline gitti. ATV’nin dizisi Akıncı ise 14 Mayıs akşamı sezon finali yapacak.

Ramazan Bayramı nedeniyle araya giden diziler

Masumiyet, Akrep, Alev Alev, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız, Arka Sokaklar ve Menajerimi Ara’nın Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak.

 


Son Güncelleme: 13.05.2021 15:32
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Anahtar Kelimeler:
FinalDizi3YayınTelevizyon
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