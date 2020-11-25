Hangi diziler final yapıyor? Star TV-Kanal D- Fox TV-Show TV ve ATV kanalları yayından kaldırılan diziler!

Gelen tutunamıyor. Dizileri çarçabuk tüketen ancak bir o kadar bağlı olan Türk izleyicisine dizi dayanmıyor. Şu sıralar kanallardan sık sık final kararları duyuyoruz. Ekranlara çok iddialı giriş yapan dizilerin son zamanlar ekran ömrü kısa kısa oluyor. İstedikleri kitlelere ulaşamayan yapımlar istedikleri puanı alamayarak ekranlara veda ediyorlar. Hemen hemen her gün izleyici beğendiği ve takip ettiği bir çok dizi projesinin ekrana veda ettiği haberini aldıktan sonra sosyal medyada bir çok yorum yapar oldular. Bu yapımların ekranda uzun soluklu izleyenleri ile kalması reyting puanına bağlı. Reyting puanı belirlenen seviyeden az olursa reklamlardan edinilen gelir de o kadar az olacak bu durumdada proje maddi açıdan zarara girecek ve sıkıntılar baş göstercektir.

Bu Yıl Televizyondaki Hangi Diziler Final Yaptı?

Star TV ekranın da oyuncu kadrosu ve hikayesiyle çok güzel biir başlangç yapmış olan İyi Günde Kötü Günde dizisi ekrandaki son bölümü olan 6. Bölümüyle reyting puanı durumundan dolayı final yaptı. KanalD ekranın da bomba gibi başlayan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu’nun beraber oynadığı ilk proje olan ve Yeni Hayat dizisi ilk haftalarda gündem den düşmemişti fakat daha sonra reytinglerde yavaşça aşağı inmeye başlayarak 9. Bölümle ekrandaki macerasını noktaladı. Uzun zaman sonra sevilen dizi çiftlerinden olan Özge Gürel ve Can Yaman’ı tekrar bir araya getiren Bay Yanlış Fox TV de çok güzel bir başlangıç yaparak izleyici ile buluşmuştu. Fakat ilerleyen günler de sonuç istenilen gibi olmadı ve reyting savaşından mağlup olarak 14. Bölümle hayranlarını üzerek veda etti. Kanal D ekranın da başlayan oyuncu kadrosun da Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Nilay Deniz, Yiğit Kirazcı gibi genç isimleri barındıran yapım reyting paunları istenilen kadar yükselmeyince kadrodaki değişiklik yapmış Güzel oyuncu Selin Şekerci’yi kadrosuna alarak Ezgi Şenleri çıkarmıştır. Ancak yinede reyting puanları istenilen gibi olamdığından 16. Bölüm ile ekrana veda etmiştir. Atv ekranın da yayınlanan Gençliğim Eyvah ,Kadrosun da Levent Ülgen ve Cengiz Bozkurt gibi deneyimli oyuncular olan olmasına rağmen reytingler de tutunamayarak ekrana veda eden diziler listesine adını yazdırdı. Show TV ekranın da başlayan başrollerinde Tolgahan Sayışman ve Sude Gülerin üstlendiği yapım reytingler de istenilen sonuca ulaşamayarak 4. Bölümün de final yaptı. Final yapan dizilerden biriside başrollerin de Mehmet Ali Nuroğlu ve Almida Ada olan Güvercin dizisi 16 bölümlük ekran serüvenin den sonra final yaptı.

Show TV O Diziyi Kaldırdı mı?

Bu sezonun en iddialı yapımların dan olan Alev Alev bu zaman kadar izlenen bölümleriyle istenilen reyting sonucuna ulaşamadı. 19 kasım Perşembe akşamı yayınlanan bölümde istenilen puanı görse bile reytingler de puan düşüşü yaşadı. Bu durum izleyenleri tarafından dizinin yayından kaldırılacağı korkusunu oluşturdu. 26 kasım Perşembe akşamı izleyici karşısına tekrar çıkacak ve bölüm dizini gidişatı için çok büyük önem taşımakta. Biz sosyal medyada dizilerle ilgili takip ve yorum olduğunu görsek te tam tersi olarak projenin yayın hayatına son veriliyor.

19 kasım Perşembe tüm kategoriler de birinciliği göğüsleyen Bir Zamanlar Çukurova oldu. Tüm sosyal mecralardaki yorumlardan sonra bu kadar reyting beklenmiyordu. İşte bu reytinglerden sonra dizisinin son bölümü en çok konuşulan konulardan oldu. Kadrosun da Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek gibi isimlerin yer aldığı dizide başrol oyuncularından olan Vahide Perçinin diziden ayrılmasından sonra sosyal medya çalkalanmıştı.

Reyting Ne Demek? Reyting Nedir?

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Türkçe karşılığına "televizyon izlencesi" diyebileceğimiz bu kavram, aslında televizyon yayınlarının kaç kişi tarafından ve hangi şartlar altında izlendiğini ortaya koyuyorizlenme oranına göre yapılan ve AGB tarafınca 1988 tarihinden bu yana yapılan ölçme olayıdır. Bu sayede televizyon kanalları ne kadar izlendiklerini ve tercih edildiklerini öğrenebilirler.

Reyting Nasıl Ölçülür?

peoplemeter cihazı

AB-Total Ne Demek?

Bizim ülkemizde ilk defa ,Avrupa ülkelerini çoğun da reyting ölçen AGB Nielsen firması tarafın dan yapılmıştır. Belirli zaman kadar Avrupa şirketlerinin yaptığı reyting oran sonuçları sonraki zamanlar da TNS şirketi tarafından üstlenilmiş. Televizyondaki reyting sonuçları peoplemeter ismindeki cihazla ölçülür. Bu cihazlar TNS şirketince belirlenmiş aileler de bulunur. Televizyon reyting ölçümü için şu sıralar 2200'den fazlaolduğu bilinmektedir.

Reyting (Toplam İzleme Oranı)

Ölçüm yapılan dört adet grup vardır. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

Reyting (TOPLAM İZLEME ORANI) : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı demektir.

Share (İzlenme Payı): İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Reyting Ölçüm Sistemi Nasıl Çalışır?

AGB grubu bu ölçümün yapılacağı şehirler de araştırma yapar ve yaşayan kişilerin sosyo ekonomik bilgilerini öğrenir. Bu şehir de yaşadığı şehrin yapısını temsil edecek insanlar bularak kendisine bir izleyici paneli oluşturur. Şuanda 2201 hanenin televizyonlarına peoplemeter adı verilen cihazı yerleştirilerek ve cihazın özel kumandasını vererek, bu kumandayla televizyon izleyen kişilerin sayısını ve kim olduklarını belirler. Bu kumandayla kişilerin televizyonu açtıkları ve kapattıkları zaman cihazda kendilerine özel olan düğmeye basarlar. 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar.