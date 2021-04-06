Hangi diziler final yapıyor? 2021 Sezon sonu final yapacak diziler listesi

Birçok dizinin final yapacağını öğrenen seyircilerde merak konusu oldu. Senaryo eksiklerindeki olumsuzluklar yüzünden seyirci eksilmeleri reytingleri düşürdü. Sezon sonunu beklemeden ekranlara veda edecek diziler final için hazırlıklar yapıyor.

Final yapacak dizilerin gün geçtikçe çoğaldığı da gözden kaçmıyor. Geçtiğimiz günler içerisinde final yapacak dizilerin 7’ye yükseldiği biliniyor.Yeni final kararı alan dizilerden birisi de başrolünü Neslihan Atagül’ün aldığı fakat kısa zamanda yapımdan ayrıldığı Star TV’in gözdesi Seferin Kızı dizisi oldu.

1.Sefirin Kızı

Pazartesi günleri Star TV ekranlarında seyircilerle buluşan Sefirin Kızı, başrolünde yer alan Neslihan Atagül’ün sağlık sorunlarından dolayı diziye veda etmesi reytinglerin düşmesine neden oldu.

Tuba Büyüküstün’ün canlandırdığı Mavi ve Sancar aşkı ise seyircileri etkilemeyi başaramadı. Bunun yanı sıra rakip kanaldaki Maraşlı dizisi izleyicileriyle Sefirin Kızı’nı geride bıraktı. Sefirin Kızı 52.bölümünde seyircilere veda edeceği biliniyor. Muğla’da çekimi yapılan Sefirin Kızı 3. Sezonda devam edebileceği düşünülmüyor.

2. Hekimoğlu

2.sezon da beklenilen ilgiyi bulamayan Hekimoğlu için de final zamanı yaklaştı. Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşan Hekimoğlu beklenilen izlenmeye ulaşamadı. İstenilen reytinglere ulaşamayan Hekimoğlu 50. Bölümde ekranlara veda edecek.

3. Ramo

Başrollerinde Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım’ın oynadığı Show TV’in Cuma akşamları seyircilerle buluşan dizisi Ramo final kararı verdi. Seyircilerine 43. Bölümde veda edecek.

4. Arıza

Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı Arıza ekranlara veda etme kararı verdi. Show TV’nin Pazar akşamları seyircilerle buluşan dizisi Arıza 11 Nisan akşamında 30. bölümü ile sevenlerine veda edecek.

5. Baraj

Ekranlara veda edecek bir diğer dizi ise Baraj. FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Baraj başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Sumru Yavrucuk’un oynadığı dizi sevenlerine veda edeceğini söyledi. Baraj 39.bölümde izleyicilerine veda edecek .

6. Seni Çok Bekledim

Gelecek vaad edecek diye beklenen Star TV ekranlarında seyircileriyle buluşan Seni Çok Bekledim dizi beklenenleri karşılayamadı. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun aldığı dizi final yapma kararı aldı. Dizi çekimleri arasında sürekli konum değiştirdiği halde reytinglerini yükseltemedi. Seni Çok Bekledim dizisi 13.bölümde izleyicilerine veda edecek.

7.Çukur

Show TV izleyicilerin gözde dizisi olan Çukur 4.sezonda sevenlerine veda edeceğini duyurdu. Başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı Çukur dizisi birçok kere final kararı almasına rağmen bölümlerle devam ettirilirken Mayısıs ayında final yapacak. Ekranlara veda edecek diziler arasında yer aldı.