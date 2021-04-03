Hangi diziler ekrana veda ediyor? Final yapacak olan diziler

Oldukça fazla umutlar ile yayın hayatına başlayan ve ilk bölüm itibariyle yüksek reytinglere ulaşan dizilerin sonradan beklenen performansı gösterememesinde dolayı birkaçının final yapacağı iddia edilirken, bazı dizilerinse kesin olarak final yapması bekleniyor.

İşte final yapması beklenen o dizilerin isimleri...

Payitaht Abdülhamid

4 yıldan beri TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid, bu sezonda düşen reytinglerin sonucunda final yapacağı açıklandı. Bülent İnal’ın başrolünü oynadığı dizi, 155. Bölüm ile beraber yayın hayatını sonlandıracak.

Çukur

23 Ekim 2017 tarihinde yayın hayatına merhaba diyen Çukur, en başından planlandığı gibi 4. Sezonda final yapacaktır. Çukur, 14 Haziran pazartesi akşamı yayın hayatına son verecek.

Hekimoğlu

Sıra dışı bir doktorun hayat hikayesini anlatan Hekimoğlu, dizinin düşük reytingler alması sonrasında kanal yönetimini final yaptırmaya zorlamakta. 2 sezondan beri Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu, Mayısıs ayı içerisinde final yapması bekleniyor.

Akrep

Menajerimi Ara

ekranlarında Perşembe günü yayınlanmakta olan Akrep, düzenli olarak bir seyirci kitlesine erişemedi. Reytinglerde ağırlığını hissettiremeyen dizinin Mayısıs Ayı içerisinde final yapacağı düşünülüyor.

Ay Yapım imzalı, Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanmış olan Menajerimi Ara, ilk olarak salı günü ekranlara geldi ancak beklenen başarıyı yakalayamayınca dizinin yayın günü pazar gününe alındı. Yapılan bu değişiklik ve birbirinden ünlü oyuncuların konuk olarak gelmesine rağmen reyting listesinde alt sıralarda yer alan dizinin sezon sonunda final yapacağı düşünülüyor.

Sefirin Kızı

İkinci sezondaki düşük reytingleri ile dikkatleri üzerinde toplayan Sefirin Kızı için final çanları çalmaya başladı. Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu ve Bülent Şakrak'ın ayrılmasının ardından yara alan dizinin reytinglerini ünlü oyuncu Tuğba Büyüküstün de kurtaramadı. Sefirin Kızı'nın da mayıs ayı içerisinde final yapacağı düşünülüyor.

Seni Çok Bekledim

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun başrolünde yer aldığı, Star TV ekranlarında yayınlanan Seni Çok Bekledim, hayal kırıklığına uğrattı. İstenilen çıkışı gösteremeyen, reytinglerde alt sıralarda kalan dizinin sezon sonunda final yapacağı düşünülüyor.