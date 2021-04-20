Hangi dizi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? 2021 Tv dizileri ve yayın tarihleri

Televizyon kanallarında popüler diziler ve programlar yer alırken saat 20.00’da hangi yapımların yer alacağı merak ediliyor. Birçok dizi ve yarışmaların yer aldığı kanallarda sezon finalinin yaklaşması ardından dizilerde finale doğru hazırlıklar başladı. Sezon finali ve final yapmaya hazırlanan diziler hız kesmeden yayın hayatlarına devam ediyor. Koronavirüs sürecinde evde fazla vakit geçirdiğimiz bu süreçte insanlar birçok yeni diziye başladı. İşte Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinin yayın akışları haberimizde

Pazartesi günü hangi diziler var?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU TRT 1

ÇUKUR SHOW TV

YASAK ELMA FOX TV

SEFİRİN KIZI STAR TV

MARAŞLI ATV

Salı günü hangi diziler var?

Salı günü 7 popüler dizi televizyon ekranlarında yer alırken TRT 1 Masumlar Apartmanı reyting rekorları kırıyor.

Trt1 – Masumlar Apartmanı

Atv – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Kanal D – Hekimoğlu

Fox Tv – Baraj ‘Dizi’

Star Tv – Sefirin Kızı

TV8 – Survivor 2021

Kanal 7 – Emanet

Çarşamba günleri hangi diziler var?

7 dizi Çarşamba günü yayınlanırken Sadakatsiz ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisi günü yıldızları arasında.

Show Tv – Güldür Güldür Show

Trt1 – Benim Adım Melek

Atv – Kuruluş Osman

Kanal D – Sadakatsiz

Fox Tv – Masumiyet

TV8 – Doğduğun Ev Kaderindir

Kanal 7 – 19:00 Emanet [Yeni Bölüm]

Perşembe günleri hangi diziler var?

Trt1 – Bir Zamanlar Kıbrıs

Atv – Bir Zamanlar Çukurova

Fox Tv – Mucize Doktor

TV8 – Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler

Kanal 7 – 19:00 Emanet / 21:20 Tatlı Bela

Cuma günleri hangi diziler var?

Cuma günleri 8 adet popüler dizi varken TV8 ‘in Kırmızı Oda dizisi oldukça beğenilerek izleniyor.

Show Tv – Ramo

Trt1 – Payitaht Abdülhamid

Atv – Akıncı ‘Dizi’

Kanal D – Arka Sokaklar ‘Dizi’

Fox Tv – Son Yaz ‘Dizi’

Star Tv – Seni Çok Bekledim ‘Dizi’

TV8 – Kırmızı Oda

Kanal 7 – 19:00 Emanet / 21:15 Tatlı Bela

Cumartesi günleri hangi diziler var?

Show Tv – Kuzey Yıldızı

Trt1 – Gönül Dağı

Atv – Kardeşlerim

Fox Tv – Sen Çal Kapımı

Star Tv – İBO Show

TV8 – Survivor 2021

Kanal 7 – 19:00 Yemin

Pazar günleri hangi diziler var?

Pazar günleri TRT 1 ekranlarında yeni başlayan Teşkilat dizisi popüler

Trt1 – Teşkilat

Atv – Hercai

Kanal D – Çok Güzel Hareketler 2

Fox Tv – Kefaret

Star Tv – Yerli Dizi : Menajerimi Ara

TV8 – Survivor 2021

Kanal 7 – Yemin