Hangi dizi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? 2021 Tv dizileri ve yayın tarihleri

Televizyon kanallarında popüler diziler ve programlar yer alırken saat 20.00’da hangi yapımların yer alacağı merak ediliyor. Birçok dizi ve yarışmaların yer aldığı kanallarda sezon finalinin yaklaşması ardından dizilerde finale doğru hazırlıklar başladı. Sezon finali ve final yapmaya hazırlanan diziler hız kesmeden yayın hayatlarına devam ediyor. Koronavirüs sürecinde evde fazla vakit geçirdiğimiz bu süreçte insanlar birçok yeni diziye başladı. İşte Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinin yayın akışları haberimizde
Pazartesi günü hangi diziler var?
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU TRT 1
ÇUKUR SHOW TV
YASAK ELMA FOX TV
SEFİRİN KIZI STAR TV
MARAŞLI ATV
Salı günü hangi diziler var?
Salı günü 7 popüler dizi televizyon ekranlarında yer alırken TRT 1 Masumlar Apartmanı reyting rekorları kırıyor.
Trt1 – Masumlar Apartmanı
Atv – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kanal D – Hekimoğlu
Fox Tv – Baraj ‘Dizi’
Star Tv – Sefirin Kızı
TV8 – Survivor 2021
Kanal 7 – Emanet
Çarşamba günleri hangi diziler var?
7 dizi Çarşamba günü yayınlanırken Sadakatsiz ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisi günü yıldızları arasında.
Show Tv – Güldür Güldür Show
Trt1 – Benim Adım Melek
Atv – Kuruluş Osman
Kanal D – Sadakatsiz
Fox Tv – Masumiyet
TV8 – Doğduğun Ev Kaderindir
Kanal 7 – 19:00 Emanet [Yeni Bölüm]
Perşembe günleri hangi diziler var?
Trt1 – Bir Zamanlar Kıbrıs
Atv – Bir Zamanlar Çukurova
Fox Tv – Mucize Doktor
Kanal 7 – 19:00 Emanet / 21:20 Tatlı Bela
Cuma günleri hangi diziler var?
Cuma günleri 8 adet popüler dizi varken TV8 ‘in Kırmızı Oda dizisi oldukça beğenilerek izleniyor.
Show Tv – Ramo
Trt1 – Payitaht Abdülhamid
Atv – Akıncı ‘Dizi’
Kanal D – Arka Sokaklar ‘Dizi’
Fox Tv – Son Yaz ‘Dizi’
Star Tv – Seni Çok Bekledim ‘Dizi’
TV8 – Kırmızı Oda
Kanal 7 – 19:00 Emanet / 21:15 Tatlı Bela
Cumartesi günleri hangi diziler var?
Show Tv – Kuzey Yıldızı
Trt1 – Gönül Dağı
Atv – Kardeşlerim
Fox Tv – Sen Çal Kapımı
Star Tv – İBO Show
TV8 – Survivor 2021
Kanal 7 – 19:00 Yemin
Pazar günleri hangi diziler var?
Pazar günleri TRT 1 ekranlarında yeni başlayan Teşkilat dizisi popüler
Trt1 – Teşkilat
Atv – Hercai
Kanal D – Çok Güzel Hareketler 2
Fox Tv – Kefaret
Star Tv – Yerli Dizi : Menajerimi Ara
TV8 – Survivor 2021
Kanal 7 – Yemin