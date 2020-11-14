İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler

Miss Turkey 2005 birincisi Hande Subaşı son günlerde merak edilmeye başladı. Pek çok kişi, Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler hangileridir? sorularını araştırmaya başladı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 23:09
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Takip Et:

Miss Turkey’de 1.lik elde ettikten sonra pek çok dizide oynayan ve ekranların sevilen oyuncularından bir tanesi haline gelen Hande Subaşı merak edilmeye devam ediyor. Manken ve oyuncu olan Hande Subaşı 2005 Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra pek çok dizi ve film projesinde görev almıştır.

Hande Subaşı kimdir?


21 Şubat 1984 yılında Ankara’da doğan Subaşı, 2005 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olmuştur. Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi mezunu olan Hande Subaşı İstanbul Üniversitesi Fransız Mütercim Tercümanlık mezunudur.

Hande Subaşı hangi dizilerde rol aldı?

İlk olarak ATV ekranlarında yayınlanan Elveda Rumeli dizisinde görev alan Subaşı Vahide karakteri ile gösterdiği performans sonrasında büyük beğeni topladı. Daha sonrasında Gelecekten Bir Gün ve Güneşi Gördüm filmlerinde rol alan Subaşı 2014 yılında Can Tursal ile evlendi. 2 yıl Tursal ile evli kalan Hande Subaşı 2016 yılında evliliğine son verdi.

Şu an da Alican Ulusoy ile nişanlı olan Hande Subaşı, Covid-19 salgını nedeni ile düğünlerini ertelediklerini açıkladı.

 



Son Güncelleme: 14.11.2020 23:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hande SubaşıKimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!

Popüler Haberler

Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Zeynep Naz Eyüboğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul kimdir, nereli yaşı kaç?
Türk Telekom kime, nasıl şikayet edilir? Türk Telekom şikayet yolları
Part time çalışma kıdem tazminatı şartları nelerdir? 2020
Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir? 2020
İkea güncel çalışma saatleri ve günleri 2020
SİDA nedir, ne anlama gelmektedir
Yemin dizisi Münevver (Melahat Abbasova) kimdir?
İncir Ağacı neden yayınlanmıyor? İncir Ağacı final bölümü olacak mı? TRT 1 İncir Ağacı bitti mi, final yapacak mı?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
Kanalların yayın akışları 4 Kasım Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
E-Devlet İçişleri Bakanlığı Açık Kapı uygulaması başvuru şartları nelerdir? İçişleri Bakanlığı başvuruları erişime açıldı!
Queen Sono yeni sezon olacak mı? Netflix'ten Queen Sono 2. sezon için duyuru
1 Erkek 1 Kadın dizisi geri mi dönüyor?
Günlük burç yorumları 16 Temmuz 2020 Perşembe Astrolojijk falınız
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 14 Kasım 2020 Cumartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
A101 ürünlerinden SEG çamaşır makinesi özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Çocukluk dizisinde Hanife karakterine Nihal Menzil hayat veriyor
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2020 MSÜ subaylık şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.