Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler

Miss Turkey’de 1.lik elde ettikten sonra pek çok dizide oynayan ve ekranların sevilen oyuncularından bir tanesi haline gelen Hande Subaşı merak edilmeye devam ediyor. Manken ve oyuncu olan Hande Subaşı 2005 Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra pek çok dizi ve film projesinde görev almıştır.

Hande Subaşı kimdir?

Hande Subaşı hangi dizilerde rol aldı?

21 Şubat 1984 yılında Ankara’da doğan Subaşı, 2005 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olmuştur. Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi mezunu olan Hande Subaşı İstanbul Üniversitesi Fransız Mütercim Tercümanlık mezunudur.

İlk olarak ATV ekranlarında yayınlanan Elveda Rumeli dizisinde görev alan Subaşı Vahide karakteri ile gösterdiği performans sonrasında büyük beğeni topladı. Daha sonrasında Gelecekten Bir Gün ve Güneşi Gördüm filmlerinde rol alan Subaşı 2014 yılında Can Tursal ile evlendi. 2 yıl Tursal ile evli kalan Hande Subaşı 2016 yılında evliliğine son verdi.

Şu an da Alican Ulusoy ile nişanlı olan Hande Subaşı, Covid-19 salgını nedeni ile düğünlerini ertelediklerini açıkladı.