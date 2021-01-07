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Hande Soral Bir Zamanlar Çukurova'ya katıldı! Hande Soral kimdir?

Yaşadığı ayrılıklar sonrasında dikkatleri üzerine çeken Bir Zamanlar Çukurova dizisi kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Diziye son olarak katıldığı açıklanan Hande Soral merak ediliyor. Pek çok kişi, Hande Soral kimdir? sorusunu araştırıyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 22:49
Hande Soral Bir Zamanlar Çukurova'ya katıldı! Hande Soral kimdir?
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yaşadığı oyuncu ayrılıkları ile gündemde yerini almaya devam ederken güzelliği ile pek çok hayranı bulunan genç oyuncuyu kadrosuna kattı. Yapılan açıklamalar sonrasında Hande Soral’ın Bir Zamanlar Çukurova dizisine katıldığı açıklanırken pek çok kişi Soral’ı araştırmaya başladı.

Hande Soral kimdir?

2 Şubat 1987 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Soral, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Bensu Soral ve Bedirhan Soral’ın kardeşi olan Hande Soral ilk kez 2008 yılında Komedi Dükkanı’na konuk oyuncu olduktan sonra tanınmaya başlamıştır. 2008 – 2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar dizisinde başrol oyunculardan bir tanesi olan Soral gösterdiği performans ile ekranların aranan yüzü haline gelmiştir. 2014 yılında Çalıkuşu, 2015 yılında Birleşen Gönüller ve daha sonrasında Cennet filminde görev alan Soral asıl ününü Diriliş Ertuğrul dizisinde ki İlbilge Hatun rolü ile kazanmıştır.

Son olarak İsimsizler dizisinde görev alan Hande Soral 2017 yılında İsmail Demirci ile evlenmiştir. 1.60 cm boyunda ve 54 kilo olan Soral sosyal medya hesabını aktif kullanmaktadır.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 22:49
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