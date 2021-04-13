Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? Hande Sarıoğlu hakkında bilgiler

Genellikle sunuculuğuyla tanınmakta olan Hande Sarıoğlu’nun hayatı merak konusu oldu. Mehmet Ali Erbil’in sunmuş olduğu Çarkıfelek yarışmasında da yer almış olan Hande Sarıoğlu, aynı zamanda Aşk-ı Memnu’da konuk oyuncu olarak rol almıştı.
2017’den beri Tivibu Spor için çalışmakta olan Sarıoğlu, 2019 yılında ayrılarak Habertürk’e geçmiştir. Spor Saati programında sunuculuk yapmış olan Sarıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım dolayısıyla işine son verildiğini dile getirdi.
Son Güncelleme: 13.04.2021 22:30