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Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? Hande Sarıoğlu hakkında bilgiler

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu tekrar gündemde. Hande Sarıoğlu’nun hayatına dair detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 22:30
Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? Hande Sarıoğlu hakkında bilgiler
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Genellikle sunuculuğuyla tanınmakta olan Hande Sarıoğlu’nun hayatı merak konusu oldu. Mehmet Ali Erbil’in sunmuş olduğu Çarkıfelek yarışmasında da yer almış olan Hande Sarıoğlu, aynı zamanda Aşk-ı Memnu’da konuk oyuncu olarak rol almıştı.

32 yaşında olan güzel sunucu, 19 Eylül 1988 doğumludur. Düzce’de doğmuş olan sunucu, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. 2011 yılında Pasaport adlı programda Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yapmış olan Hande Sarıoğlu aynı zamanda Kaç Para Kaç isimli programın da sunuculuğunu üstlenmiştir. TV 8’in ünlü programlarından olan Böyle Çok Daha Güzelsin adlı programda da Sema Çelebi ile birlikte jürilik yapmıştır. 

2017’den beri Tivibu Spor için çalışmakta olan Sarıoğlu, 2019 yılında ayrılarak Habertürk’e geçmiştir. Spor Saati programında sunuculuk yapmış olan Sarıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım dolayısıyla işine son verildiğini dile getirdi.



Son Güncelleme: 13.04.2021 22:30
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Anahtar Kelimeler:
Hande SarıoğluHabertürkSpor Saati
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