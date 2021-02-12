Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?

Habertürk’te spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu’nun kanaldaki işine aniden son verildiği açıklandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelen Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda dans ettiği anları paylaşmış ve çok konuşulmuştu. O günden sonra bir daha ekranlarda görülmeyen Sarıoğlu’nun paylaşımı kanaldan olumsuz tepki aldı.

Hande Sarıoğlu kovuldu mu?

Sosyal medya hesabında yüzünü peçe ile kapatarak dans eden Hande Sarıoğlu, sosyal medyada viral olmuştu. Özel yaşantısını hesabından aktif olarak paylaşan ünlü spikerin dans videosu kanal yönetimini rahatsız etti. Ocak ayında yayınlanan video sonrası bir daha ekranlara çıkmayan Sarıoğlu’nun sözleşmesinin feshedilerek kanaldan kovulduğu iddia edildi.

Hande Sarıoğlu ve Habertürk yönetimi ise konu ile ilgili sessizliğini koruyor.

Hande Sarıoğlu kimdir?

1988 yılında Düzce’de doğdu. Üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okurken medya sektörüne adım attı. Aşk-ı Memnu dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra 2010 yılında Çarkıfelek yarışmasında çalıştı. 2011’de Pasaport adlı yarışmanın ve Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu yaptı. 2019 yılından beri Habertürk kanalında spor spikerliği yapıyor.