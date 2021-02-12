İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?

Habertürk kanalında 2019 yılından bu yana spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu'nun sosyal medya hesabında paylaştığı video kanal yönetiminin sert tepkisine neden oldu. Kanaldan ayrılan Hande Sarıoğlu Habertürk'ten kovuldu mu merak konusu oldu. İşte olayın perde arkası.

12 Şubat 2021 Cuma 02:12
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Takip Et:

Habertürk’te spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu’nun kanaldaki işine aniden son verildiği açıklandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelen Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda dans ettiği anları paylaşmış ve çok konuşulmuştu. O günden sonra bir daha ekranlarda görülmeyen Sarıoğlu’nun paylaşımı kanaldan olumsuz tepki aldı.

Hande Sarıoğlu kovuldu mu?

Sosyal medya hesabında yüzünü peçe ile kapatarak dans eden Hande Sarıoğlu, sosyal medyada viral olmuştu. Özel yaşantısını hesabından aktif olarak paylaşan ünlü spikerin dans videosu kanal yönetimini rahatsız etti. Ocak ayında yayınlanan video sonrası bir daha ekranlara çıkmayan Sarıoğlu’nun sözleşmesinin feshedilerek kanaldan kovulduğu iddia edildi.

Hande Sarıoğlu ve Habertürk yönetimi ise konu ile ilgili sessizliğini koruyor.

Hande Sarıoğlu kimdir?

1988 yılında Düzce’de doğdu. Üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okurken medya sektörüne adım attı. Aşk-ı Memnu dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra 2010 yılında Çarkıfelek yarışmasında çalıştı. 2011’de Pasaport adlı yarışmanın ve Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu yaptı. 2019 yılından beri Habertürk kanalında spor spikerliği yapıyor.

 

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 02:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hande SarıoğluHabertürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hugh Jackman ve Game of Thrones’un yapımcıları Netflix’te!
Hugh Jackman ve Game of Thrones’un yapımcıları Netflix’te!
Survivor 2021 26. bölüm fragmanı ekranlara geldi!
Survivor 2021 26. bölüm fragmanı ekranlara geldi!
Show TV Arıza 22. bölüm fragmanı ekranlara geldi!
Show TV Arıza 22. bölüm fragmanı ekranlara geldi!
Kanal D Hekimoğlu 37. bölüm fragmanı ekranlara geldi!
Kanal D Hekimoğlu 37. bölüm fragmanı ekranlara geldi!
Çukur 4. sezon 24. bölüm fragmanı yayınlandı!
Çukur 4. sezon 24. bölüm fragmanı yayınlandı!
Ramo 32. bölüm:
Ramo 32. bölüm: "Cehennemine hoş geldin Sibel!"

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Cemile karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nazlı Pınar Kaya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinin Zahide'yi Ecem Özkaya'nın hayat hikayesi!
Kadayıflı muhallebi tatlısı evde yapımı için kolay tarif
Gönül Dağı dizisinde Kamuran karakterine Nihan Durukan Yapıcı hayat veriyor
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Veysel kimdir? Semih Ertürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav sonucu sorgulama ve öğrenme
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu doğum tarihi
Çukur Doktor Özgür kimdir? Gerçek adı nedir? Reşit Berker Enhoş hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid Ester kimdir? Gerçek adı nedir? Makbule Meyzinoğlu hakkında bilgiler
TRT Spor canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
MIUI 12 güncellemesi alacak telefonlar listesi
Çalışan annelere maddi destek! Devlet 8.000 TL'lik ödeme yapıyor!
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Gönül Dağı Keriman kimdir? Çiğdem Aygün biyografisi
Ptt kargo evrak kaç günde gider? 2021 Ptt kargo en fazla kaç günde gelir?
Çoçuk parası ayın kaçında yatar? 2021 E-devlet çoçuk parası başvurusu nasıl yapılır?
Bisiklet almak için 3 bin ile 30 bin lira arasında kredi kampanyası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.