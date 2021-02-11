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Hande Sarıoğlu Habertürk TV'den ayrıldı mı? Dans videosu yüzünden mi kovuldu?

Habertürk'te spor spikeri olarak görev yapan Hande Sarıoğlu sosyal medyayı aktif olarak kullanmakta. Günlük ev halini devamlı olarak paylaşan Sarıoğlu, yaptığı son dans videosu paylaşımı ile gündeme oturdu. Peki Hande Sarıoğlu bu paylaşımı yüzünden Habertürk'ten kovuldu mu? Tüm detaylar haberimizde..

11 Şubat 2021 Perşembe 17:42
Hande Sarıoğlu Habertürk TV'den ayrıldı mı? Dans videosu yüzünden mi kovuldu?
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Habertürk’te spor spikeri olan Hande Sarıoğlu’nun işten çıkarılıp çıkarılmadığı konuşulmakta. Sosyal medya hesaplarından günlük ev halini paylaşarak beğeni toplayan Sarıoğlu, en son paylaşımında bir dans videosunu paylaşmıştı. Bunun üzerine Habertürk’ten çıkarılıp çıkarılmadığı kişiler tarafından merak konusu oldu. 

Hande Sarıoğlu’nun paylaştığı dans videosu kanalın yönetiminde büyük bir rahatsızlık uyandırdı. Sarıoğlu’nun yaptığı paylaşım, Habertürk yönetimini oldukça kızdırdı. Kanalın yönetimi, o paylaşımdan sonra Hande Sarıoğlu’nun iş akdinin feshedildiğini duyurdu. 

HANDE SARIOĞLU KİM ?

19 Eylül 1988 yılında Düzce’de doğan Sarıoğlu, 33 yaşındadır. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunudur. Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu dizisinde de konuk oyuncu olarak yer almıştı.

2010 yılında Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında da yer alan Sarıoğlu, Tvibu Spor’da ve TV8 yapımlarında da yer almıştır. En son ise Habertürk kanalında yer almıştır. 



Son Güncelleme: 11.02.2021 17:42
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Anahtar Kelimeler:
HabertürkHande Sarıoğlu
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