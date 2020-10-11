İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...
Canan Kaftancıoğlu, Hakan Bayrakçı'ya sert cevap!
Canan Kaftancıoğlu, Hakan Bayrakçı'ya sert...

Hande Kazanova kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?

Pazar günü basında geniş bir yer bulan Hande Kazanova kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Hande Kazanova kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Ekim 11 Pazar tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

11 Ekim 2020 Pazar 22:17
Hande Kazanova kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

İnsanların sabah programlarından tanıdığı ünlü Astrolog Hande Kazanova, son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına dahil oldu. Birçok konuda izleyicileri bilgilendiren Kazanova, programa renk katmayı başardı.

Hande Kazanova kimdir?

 1973 İzmir doğumlu olan Hande Kazanova, İstanbul Üniversitesi’nde İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi’nde eğitim görmüştür. Üniversite yıllarında güzellik yarışmasına katılan Kazanova, bu yarışmada üçüncü olmayı başardı. Japonya’da yapılan Miss Intenational adlı yarışmada ülkemizi temsil eden Kazanova, ilk 10’a girmeyi başarmıştır.


TRT İstanbul radyosunda ders almaya başlayan Kazanova, kendisini tiyatro alanında geliştirmiştir. VJ’lik kariyerine 2000 yılında başlayan Hande Kazanova, bu sürede astroloji ile ilgilenmeye başladı. Bu konuda uzmanlaşan Kazanova, burç yorumlama ve açıklama konusunda oldukça başarılı oldu.

Birçok dizide de boy gösteren Hande Kazanova, Mahallenin Muhtarları ile başladığı dizi serüvenine  Cinlerle Periler, Aşkına Eşkıya, Tatlı Hayat, Hanımeli Sokağı, Geniş Aile, Kurtlar Vadisi gibi yapımlarla devam etti. 

2011 yılından beri evli olan Kazanova’nın eşi Gürcan Yücel’dir. Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan ünlü astrolog, Her Yerde Sen adlı dizinin oyuncu ekibinde de yer almaktadır.

 



Son Güncelleme: 11.10.2020 22:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AstrologHande Kazanova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Komutan filmi oyuncu kadrosu ve çekim yerleri
Komutan filmi oyuncu kadrosu ve çekim yerleri
9 Ekim 2020 reyting sonuçları!
9 Ekim 2020 reyting sonuçları!
Şans Kapıyı Çalınca programında sunucu değişikliği! Ferit Aktuğ programdan ayrıldı!
Şans Kapıyı Çalınca programında sunucu değişikliği! Ferit Aktuğ programdan ayrıldı!
Cansu Dere ve Caner Cindoruk sevişme sahnesi sosyal medyayı salladı
Cansu Dere ve Caner Cindoruk sevişme sahnesi sosyal medyayı salladı

Popüler Haberler

2020 sıfır araç ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?
TV8 Kırmızı Oda dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak?
Hande Kazanova kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
SGK tüp bebek tedavisinin masraflarını karşılıyor mu? SGK tüp bebek başvuru koşulları nelerdir?
Subay-Yedek Subay nasıl olunur? 2020 Subaylık başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2020 acil destek kredisi veren bankalar
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
PTT SGK rapor parası sorgulama telefon numarası 2020
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Güz Masalı hint dizisi kaç bölüm devam edecek, ne zaman final yapcak?
Benim Tatlı Yalanım dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Dizi final mi yapacak?
Sevgililer günü evde nasıl kutlanır? Evde sevgililer günü kutlama önerileri
Şevval Ayı 6 Gün Orucu Nedir? Şevval Orucu Nasıl ve Ne Zaman Tutulur?
PTT Kargo cumartesi çalışır mı? Ptt kargo çalışma ve teslimat günleri
Yemin Dizisi Reyhan diziden neden ayrıldı? Özge Yağız başka dizide mi rol alacak?
Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz, püf noktalar neler?
Şok Samsung t290 tablet nasıl alınır mı? Samsung t290 tablet inceleme ve yorumları
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2020 Pazar Ekim
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 11 Ekim 2020 Pazar
120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 11 Ekim 2020
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.