Hande Kazanova kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?

İnsanların sabah programlarından tanıdığı ünlü Astrolog Hande Kazanova, son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına dahil oldu. Birçok konuda izleyicileri bilgilendiren Kazanova, programa renk katmayı başardı.

Hande Kazanova kimdir?

1973 İzmir doğumlu olan Hande Kazanova, İstanbul Üniversitesi’nde İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi’nde eğitim görmüştür. Üniversite yıllarında güzellik yarışmasına katılan Kazanova, bu yarışmada üçüncü olmayı başardı. Japonya’da yapılan Miss Intenational adlı yarışmada ülkemizi temsil eden Kazanova, ilk 10’a girmeyi başarmıştır.

TRT İstanbul radyosunda ders almaya başlayan Kazanova, kendisini tiyatro alanında geliştirmiştir. VJ’lik kariyerine 2000 yılında başlayan Hande Kazanova, bu sürede astroloji ile ilgilenmeye başladı. Bu konuda uzmanlaşan Kazanova, burç yorumlama ve açıklama konusunda oldukça başarılı oldu.

Birçok dizide de boy gösteren Hande Kazanova, Mahallenin Muhtarları ile başladığı dizi serüvenine Cinlerle Periler, Aşkına Eşkıya, Tatlı Hayat, Hanımeli Sokağı, Geniş Aile, Kurtlar Vadisi gibi yapımlarla devam etti.

2011 yılından beri evli olan Kazanova’nın eşi Gürcan Yücel’dir. Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan ünlü astrolog, Her Yerde Sen adlı dizinin oyuncu ekibinde de yer almaktadır.