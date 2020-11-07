İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında?

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında? haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 07.11.2020 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

07 Kasım 2020 Cumartesi 04:32
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında?
Takip Et:

İnsanların sabah programlarından tanıdığı ünlü Astrolog Hande Kazanova, son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına dahil oldu. Birçok konuda izleyicileri bilgilendiren Kazanova, programa renk katmayı başardı.

Hande Kazanova kimdir?

 1973 İzmir doğumlu olan Hande Kazanova, İstanbul Üniversitesi’nde İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi’nde eğitim görmüştür. Üniversite yıllarında güzellik yarışmasına katılan Kazanova, bu yarışmada üçüncü olmayı başardı. Japonya’da yapılan Miss Intenational adlı yarışmada ülkemizi temsil eden Kazanova, ilk 10’a girmeyi başarmıştır.


TRT İstanbul radyosunda ders almaya başlayan Kazanova, kendisini tiyatro alanında geliştirmiştir. VJ’lik kariyerine 2000 yılında başlayan Hande Kazanova, bu sürede astroloji ile ilgilenmeye başladı. Bu konuda uzmanlaşan Kazanova, burç yorumlama ve açıklama konusunda oldukça başarılı oldu.

Birçok dizide de boy gösteren Hande Kazanova, Mahallenin Muhtarları ile başladığı dizi serüvenine  Cinlerle Periler, Aşkına Eşkıya, Tatlı Hayat, Hanımeli Sokağı, Geniş Aile, Kurtlar Vadisi gibi yapımlarla devam etti. 

2011 yılından beri evli olan Kazanova’nın eşi Gürcan Yücel’dir. Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan ünlü astrolog, Her Yerde Sen adlı dizinin oyuncu ekibinde de yer almaktadır.

 



Son Güncelleme: 07.11.2020 04:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AstrologHande Kazanova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güldür Güldür Show yeni bölümleri ile Çarşamba Show TV'de
Güldür Güldür Show yeni bölümleri ile Çarşamba Show TV'de
Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı diziden ayrılıyor! Uğur Güneş'in diziden ayrılma sebebi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı diziden ayrılıyor! Uğur Güneş'in diziden ayrılma sebebi
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?

Popüler Haberler

Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında?
Belediyede memur olma şartları nelerdir? Belediye memur alım şartları
10 Kasım için şiirler 2020 10 Kasım kısa en güzel şiirler
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nasıl yapılır?
Devlet tarafından öğrencilere verilen maddi yardımlar
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Tarifeye ek hangi telefonları alabilirim? Faturaya ek telefon sorgulama işlemleri
Çiftçi Mazot Gübre desteği nasıl alınır? Mazot ve gübre desteğinden nasıl yararlanılır? Destek ödemeleri ne zaman başlayacak?
PTT kart numarası nerede yazar? PTT kart numarası ile iban sorgulama
Yavuz dizisi oyuncu kadrosu belli oldu
Kuaförüm Sensin Sunucusu Kimdir? Özge Borak Hakkında Bilgiler
Çukur Kemal, Azer'in elinde! Kemal ölecek mi? Çukur Kemal diziden ayrılıyor mu? Uğur Yıldıran yeni bölümde var mı?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 80.000 TL kredi kampanyası
MEB 2019 Faliyet Raporu yayımladı! 2019 yılında emekli olan öğretmen sayısı ve çalışan MEB personelinin yaş dağılımı
Kanal D Yeni Hayat dizisi ne zaman final yapıyor?
Bim'de indirimde ne var 7 Kasım 2020 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
LC Waikiki yeni reklam şarkısını kim söylüyor?
100 bin TL konut kredisi çeken ne kadar geri ödeme yapar? 100 bin TL konut kredisi geri ödeme miktarı
Arka Sokaklar Ali öldü mü? Alp Korkmaz diziden ayrılıyor mu?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 7 Kasım 2020 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 7 Kasım 2020 Cumartesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.