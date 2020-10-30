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Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova biyografisi ve rol aldığı yapımlar ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 30.10.2020 tarihli haberimizde Hande Kazanova kimdir? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

30 Ekim 2020 Cuma 16:19
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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İnsanların sabah programlarından tanıdığı ünlü Astrolog Hande Kazanova, son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına dahil oldu. Birçok konuda izleyicileri bilgilendiren Kazanova, programa renk katmayı başardı.

Hande Kazanova kimdir?

 1973 İzmir doğumlu olan Hande Kazanova, İstanbul Üniversitesi’nde İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi’nde eğitim görmüştür. Üniversite yıllarında güzellik yarışmasına katılan Kazanova, bu yarışmada üçüncü olmayı başardı. Japonya’da yapılan Miss Intenational adlı yarışmada ülkemizi temsil eden Kazanova, ilk 10’a girmeyi başarmıştır.


TRT İstanbul radyosunda ders almaya başlayan Kazanova, kendisini tiyatro alanında geliştirmiştir. VJ’lik kariyerine 2000 yılında başlayan Hande Kazanova, bu sürede astroloji ile ilgilenmeye başladı. Bu konuda uzmanlaşan Kazanova, burç yorumlama ve açıklama konusunda oldukça başarılı oldu.

Birçok dizide de boy gösteren Hande Kazanova, Mahallenin Muhtarları ile başladığı dizi serüvenine  Cinlerle Periler, Aşkına Eşkıya, Tatlı Hayat, Hanımeli Sokağı, Geniş Aile, Kurtlar Vadisi gibi yapımlarla devam etti. 

2011 yılından beri evli olan Kazanova’nın eşi Gürcan Yücel’dir. Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan ünlü astrolog, Her Yerde Sen adlı dizinin oyuncu ekibinde de yer almaktadır.

 



Son Güncelleme: 30.10.2020 16:19
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Anahtar Kelimeler:
AstrologHande Kazanova
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