Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!

Son zamanların en çok gündemde yer alan oyuncularından Hande Erçel, meslek ve aşk hayatından başka reklamlardan kazandığı paralar ile de gündemden düşmüyor.

Bir sağlık ve kişisel bakım firması, diş macunu reklamında yer alması için 2 milyon Türk Lirası ile güzel oyuncuya teklif iletti.

Sözlü olarak anlaşmaya varan Erçel ve marka, imzaların atılması için tekrar bir araya gelecek.

Oyuncu ile daha önce 800 bin Tük Lirasına reklam anlaşması yapan bir tekstil markası da, ‘satışları ve bilinirliği artırdığı’ gerekçesi ile, Erçel ile tekrardan anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Firmanın bu defa 1 milyon Türk Lirası teklifle geleceği söyleniyor.

Rol arkadaşı Kerem Bürsin’le adı aşk iddialarına karışan güzel oyuncu, bu konuyla alakalı da "Çok iyi arkadaşız" ifadelerine yer verdi.