Hande Demir Acar kimdir? Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi Hande Acar hakkında bilgiler

TV8 ekranlarının gündüz kuşağı yarışma programlarından olan Doya Doya Moda programına katılan yeni jüri araştırılmaya başladı. Kemal Doğulu’nun yerine gelen Hande Acar Doya Doya Moda hayranları tarafından merak ediliyor.

Hande Demir Acar’ın 30 Aralık 2020 tarihi ile programın jüri koltuğunda olması sonrasında program severleri Hande Demir Acar’ın kim olduğunu araştırmaya başladı.

Hande Demir Acar kimdir?

1984 yılında doğan Acar’ın annesi Türkiye Cemiyetlerinin yakından tanınan ismi Revan Sadıkoğlu’dur. Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünden mezun olan Acar, henüz 22 yaşındayken aşık olduğu Erdinç Acar ile dünya evine girmiştir.

2006 tarihinde hayatlarını birleştiren Erdinç Acar ve Hande Demir, 2010 yılında boşanma kararı alsalar da 2011 yılında ikinci kez evlenmişlerdir. 3 çocukları olan ikili anlaşmalı olarak boşanmışlardır.