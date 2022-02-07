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Hamdi Alkan kimdir, nerede doğmuştur? Hamdi Alkan evli mi? Hamdi Alkan kaç yaşında?

Hamdi Alkan kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Evli mi? Kaç yaşındadır? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Hamdi Alkan’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 06:29
Hamdi Alkan kimdir, nerede doğmuştur? Hamdi Alkan evli mi? Hamdi Alkan kaç yaşında?
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Hamdi Alkan kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Evli mi? Boyu ve kilosu kaç? Hamdi Alkan’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Hamdi Alkan kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Hamdi Alkan’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Hamdi Alkan aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Deneyimli oyuncu Hamdi Alkan, 6 kardeştir, kardeşlerinin birisi kız diğerleriyse erkektir. Emekli memur bir baba ve ev hanımı bir annenin en ufak evladı olarak dünyaya gözlerini açmıştır.

İlköğretim, Orta ve Lise eğitimlerini doğup büyüdüğü yer Antakya’da tamamladı.

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Üniversitenin tiyatro bölümünde hocalık ve genel sanat yönetmenliği görevlerinde yer almıştır.

İlkokul zamanlarında tiyatroya büyük ilgi gösteren deneyimli oyuncu, sonrasında okulların tüm gösterisinde rol almıştır. 1989 yılında Canan Hoşgör’le evlilik yapmış ve bu evliliğinden 1998 yılında Zeynep, 2007 yılındaysa Ayşe adında 2 kız çocuğu olmuştur.

1999 yılında ayrılma kararı veren ikili, 2006 yılında yeniden evlenmiş ancak 2012 yılında tekrardan ayrılık kararı almışlardır. Hamdi Alkan, 2014 yılındaysa Selen Görgüzel’le Roma’da evlenmiştir. Hamdi Alkan, Hatay Antakya Döver Köyü’nde doğmuştur.

 

 



Son Güncelleme: 07.02.2022 06:29
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