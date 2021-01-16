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Haluk Levent kimdir? Haluk Levent hakkında bilgiler

Survivor yarışmasında ünlülerle yapılan Anlat Bakalım yarışmasının bu haftaki konuklarından birisi Anadolu Rock'ın sevilen ismi ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile bilinen Haluk Levent olarak izleyici karşısına çıkıyor.

16 Ocak 2021 Cumartesi 22:21
Haluk Levent kimdir? Haluk Levent hakkında bilgiler
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında yarışmacılar ünlü konuklarla beraber Anlat Bakalım oyununu oynayacaklar. Anlat Bakalım oyunu, kullanılmaması gereken kelimeleri kullanmadan belli kelimeleri anlatmaya dayanıyor. Programa konuk olan ünlü isimlerden birisi olarak ise Haluk Levent karşımıza çıkıyor.

Haluk Levent kimdir?

1968 yılında Adana’da doğan Haluk Levent, ilkokul ve liseyi Adana’da bitirmiştir. Çok sayıda üniversiteye girip okulu bırakan, Haluk Levent ilk olarak Karadeniz Teknik Üniversitesine girmiş ardından okulu bırakarak Ankara ve ODTÜ Üniversitelerinde girmiştir. Ticaret hayatına giren Haluk Levent karşılıksız çek suçundan bir süre hapishanede kalmıştır.

1992 yılında bazı mekanlarda sahne almaya başlayan Haluk Levent ilk albümünü 1883 yılında çıkarmıştır. Yollarda, Bir Gece Vakti, Arkadaş, Yine Ayrılık gibi birçok albüme imza atmıştır. 2004 yılında Neslin Yonarlar ile dünyaevine giren sanatçı, 2017 yılında boşanmıştır. Evliliğinden bir kız çocuğu bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 16.01.2021 22:49
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Anahtar Kelimeler:
HalukleventAnlatbakalımSurvivor
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