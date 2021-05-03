Haluk Levent kimdir? Haluk Levent evli mi, eşi kimdir? Kaç çocuğu var?

Elfida şarkısı ile akıllara kazınan Türkiye’nin en ünlü sanatçıları arasında yer alan Haluk Levent, bu akşam TV 8 ekranlarında bulunan ve Survivor’da yayınlanan anlat bakalım yarışmasında yarışacak. Yarışmada Elif’e eşlik edecek. Ünlü sanatçı Haluk Levent, Survivor’da yayınlanan Anlat Bakalım yarışmasında çıkacak. Vatandaşlarımız Haluk Levent kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.

Haluk Levent Kimdir?

26 Kasım 1968 yılında Adana’nın Yüreğir ilçesinde dünyaya gelen Haluk Levent, ilkokulu ve liseyi burada tamamladı. Ardından Trabzon’a giderek Karadeniz teknik Üniversitesi orman mühendisliği fakültesini bitirdi. Sonrasında Ankara Üniversitesi Kastamonu meslek yüksekokulu kampüsünde bilgisayar programcılığı okudu. Ardından Orta Doğu teknik Üniversitesi fizik bölümünü ve Ankara Üniversitesi muhasebe bölümünü okudu.

Çok çetrefilli bir eğitim hayatından sonra maddi sıkıntılar baş gösterdiği için bir türlü eğitim sürecini tamamlayamadı. Bir dönem üniversite sınavlarıyla boğuşurken ticaret yapma fikri kafasında oluştu. Ticaret konusunda başarılı olamayınca Adana’yı terk etti ve şarkı söylemeye karar verdi. İlk albümü olan Yollarda albümüyle piyasaya çıktı. Bu albümü çıkarmasının sebebi ise ömrünün büyük bir bölümünü yollarda geçirmesi olarak gösterdi.

1992 yılında İstanbul’a geldi. Ortaköy’de bulunan farklı mekanlarda müzik yapmaya başladı. Bu dönemde farklı sanatçılarla tanıştım. 1990 yılında yollarda albümüne başlamıştı. Ancak albümü 1993 senesinde yayınlamak zorunda kaldı. Anadolu Rock türünün yeniden gündeme gelmesini sağladı.

Yollarda albümü neredeyse 200.000 kadar sattı. 1995 yılına gelindiğinde bir gece vakti albümünü piyasaya çıkardı. Bir yıl sonra arkadaş albümünü piyasaya çıkardı. Arkadaş albümüyle dünya standartlarını yakaladığını ifade etti. Anadolu Rock türünde başarılı eserler ortaya koydu.

1997 yılına gelindiğinde cezaevine girdi. On sene boyunca mücadele ettiği ticari bir dava yüzünden dokuz ay boyunca hapis yattı. Cezaevinde uzattığı saçlarını çıktıktan sonra kesti ve Akkuyu’ya yapılması planlanan nükleer santral için protesto etti. Hapis yıllarında yazmış olduğu kedi köprüsü isimli kitabını bu yıllarda yayınladı.

Hapisten çıktıktan sonra askerlik görevini tamamlayacaktı. Askere gitmeden önce yine ayrılık albümünü çıkarttı ve sonrasında askere gitti.

Askerlik görevini bitirdikten sonra albümler çıkarmaya devam etti. Müzik başarısının yanı sıra çevreye karşı olan duyarlılığı ile ön plana çıkmaya başladı. Çıkardığı her albümde çevre bilincini insanlara aşılamaya çalıştı. Şimdiye kadar toplamda iki kitap, 1000’den fazla konser, 12 tane albüm, 12 saat boyunca iki tane rekor konser, ödüller ve yardım konserleri ve birçok çevre davası ile uğraşıyor.

Kendisi 2013 yılında patlak veren gezi parkı eylemlerine katılmıştı. Ayrıca burada söylediği şarkılarla gündeme geldi. Haluk Levent’in bir tane kız çocuğu vardır.