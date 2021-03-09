Haluk Bilginer’in yeni Uysallar ne zaman başlayacak?

Türkiye’nin en önde gelen aktörlerinden birisi olan usta oyuncu Haluk Bilginer, son zamanlarda birçok dizi projesinde bulunmakta ve birçok değişik rolde karşımıza çıkmaktadır. Haluk Bilginer’in çok yakında yepyeni bir proje ile hayranları ile buluşacağı basına bildirildi. Usta oyuncunun yer aldığı en son dizi ise Şeref Bey adlı yapım olmuştu. Şeref Bey dizisi ise EXXEN’e özel çekilen bir dizidir.

Masum, Şahsiyet gibi son dönemlere damgasını vuran dijital platformlu dizilerde yer alan ve bu dizilerden biri; Şahsiyet adlı yapımda sergilediği oyunculuk performansı ile “Emmy En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü” canlandırdığı Alzheimer teşhisi konan Agah Bey karakteriyle aday gösterilmiş ve bu ödülü kazanmıştır. Böylece usta oyuncu kendinden dünya çapında bahsettirmeyi başarmış ayrıyeten Alex Rider adlı Amazon Prime yapımı casusluk temasını işleyen dizide Doctor Greif karakterine hayat vermiştir.

Netflix platformunda izleyicinin beğenisine sunulacak Sıcak Kafa adlı kitap ile aynı isimi taşıyan ve ondan uyarlanan dizide Haluk Bilginer’in de yer alacağı konuşulmaktaydı. Kadrosunda Hazar Ergüçlü ve Osman Sonant gibi iki önemli isminde dizi ile anlaştığı bilinmekteydi. Lakin Haluk Bilginer’in yerine diziye Hakan Gerçek transfer edilmiştir. Haluk Bilginer’in ise başka bir Netflix yapımı dizide bulunma ihtimalinin olduğu bildirildi.

Haluk Bilginer, Netflix platformu ile izleyicinin karşısına çıkacak ve Ay Yapım imzasını taşıyan dizi için de teklif almıştır. Bu dizi ile ilgili bilinen tek detay yönetmenlik görevinde Onur Saylak’ın olduğu.