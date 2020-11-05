Haluk Bilginer Çukur'a mı katıldı? Amca Cumali Koçavalı rolünü Haluk Bilginer mi oynayacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Haluk Bilginer’in rol almaya başlayacağı iddia ediliyor. Çukur’a henüz katılan isimlerle çekimlerin devam ettiği ve Bilginer’in daha önce reddettiği rolü şimdilerde kabul ederek çekimlere başladığı öne sürülüyor.

Haluk Bilginer sete başladı

Show TV’nin fenomen yapımı Çukur’a katıldığı öne sürülen Bilginer’in amca Cumali Koçovalı’ya hayat vereceği belirtiliyor. Cengiz Erdenet’in bu hafta Yamaç’a belirttiği Halil İbrahim’in İdris Koçovalı’nın kardeşi olduğu öğrenildi. Piyasada adı Halil İbrahim olarak bilinen karakterin Amca Cumali Koçovalı olacağı iddia edildi.

Haluk Bilginer, Çukur’un 102. bölümünün son sahnesinde diziye katılacağı belirtildi. Bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümde Bilginer’in ekranlarda görüleceği belirtiliyor. Diziden ayrılacağı konuşulan Erkan Kolçak Köstendil’in uzun süre dizide yer almayacağı iddia ediliyor.