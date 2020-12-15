Halk TV’de yayınlanan Şimdiki Zaman Siyaset hangi kanalda yayınlanacak?

Halk TV ekranlarında yayınlanan Gürkan Acar’ın hazırlayıp sunduğu, Elfin Tataroğlu, Barış Yardakaş ve İsmail Saymaz’ın yorumlarıyla katılım sağladığı Şimdiki Zaman Siyaset programı, Halk TV yönetimi tarafından yayından kaldırılmıştı.

Korkusuz Gazetesi köşe yazarı olan Can Ataklı, bugün köşesinde yazdığı yazıyla Şimdiki Zaman Siyaset programının yeni kanalını okuyucularına duyurdu. Ataklı programın KRT ekranlarında yayınlanacağını belirtti.

CAN ATAKLI/ KORKUSUZ GAZETESİ YAZARI

Halk TV’den çıkarılanlar nereye gidecek?

“Halk TV’den çıkarılanlar nereye gidecek?” sözleriyle haberine başlayan Korkusuz yazarı Can Ataklı sözlerinin devamında bir medya dedikodusu olarak düşündüğü yazısını okuyucuları ile paylaşmaya başlamıştır.

Halk TV ekranlarında yayınlanan “Şimdiki Zaman” programının, kanal yönetimi tarafından kaldırıldığını belirten Ataklı yazısının devamında programın 4 katılımcısının da işine son verildiğini okuyucularının muhtemelen duyduğunu belirterek yazısına devam etmiştir. Programın sunucusu ve katılımcılarının kimler olduğu hakkında bilgi veren Ataklı, programın yayından kaldırıldığının Gürkan Hacır’ın tweeti dahilinde öğrenildiğini belirtirken yazısına Hacır’ın tweetini aşağıda yer aldığı şekilde eklemiştir.

“Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş beni arayarak, Şimdiki Zaman siyaset programımızın yayından kaldırıldığını iletti. Toktaş, gerekçe olarak da ben, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş ve Erol Mütercimlerin’in başka TV kanallarındaki tartışma programlarına çıkmamamızı gösterdi. Bu durum Halk TV’nin diğer günlerdeki raitinglerini etkiliyormuş. Son 2 sezonda tam 28 hafta tüm haber kanalları içerisinde gün birinciliğini bize veren izleyicilerimize ve onlarla buluşmamızı sağlayan Halk TV’ye teşekkür ederiz. Başka mecralarda görüşmek üzere.”

Ataklı, gerçek sebebin katılımcıların başka kanallara çıkmalarından mı yoksa programın yayınlandığı saatlerde Halk TV kanalındaki reytinglerin düşmesinden dolayı mı kaldırdığına yönelik sorusuna karşılık olarak programın neden kaldırıldığına dair Halk TV’den resmi bir açıklama yapılmadığını belirtmiştir.

“Medya kulislerindeki yaygın inanışa göre ise; özellikle Barış Yarkadaş’ın CHP’de ortaya çıkan bazı taciz-tecavüz olaylarını İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu da suçlayarak açıklaması, CHP’de rahatsızlık yarattı ve CHP bu programın kaldırılması için Halk TV’ye baskı yaptı.”

Açıklamasında bulunan Ataklı yazısının sonlarına doğru duyum aldığı dedikodu kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu olaylarla partisinin ilişkilendirilmesinden rahatsız olduğunu bu sebeple CHP yöneticilerinin KRT’nin yönetimiyle görüştüklerini belirtmiştir. İlerleyen günlerde KRT ekranlarında programın yeniden yer alacağını ifade etmiştir.

“NOT: Sahiplik açısından KRT, CHP’ye Halk TV’den çok daha yakın bir televizyon kanalı.”

Ataklı, not olarak yazdığı kısımla beraber duyumlarını okuyucularla paylaşarak yazısını sonlandırdı.

