Halk TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Halk TV canlı izleme linki

Kanalların frekansları, uydunuzun türüne gör değişebilmektedir. Öneğin HD uydu alıcınız bulunuyorsa kanalında frekansının HD uydu alıcısına göre işlenmesi gerekmektedir. Halk TV’nin uydu türü: TÜRKSAT 4A’dır.

Halk TV frekans bilgileri,

Frekans: 12685,

Polarizasyon(açı değerleri): V (dikey),

Batı sembol oranı: 30000,

FEC: 2/3

Eğer kanalı televizyondan değil de intenet üzerinden izleyeceksiniz, Halk TV’nin resmi web sayfası aracılığı ile kanalı izleyebilirsiniz.

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