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Halk TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Halk TV canlı izleme linki

Bilindiği üzere televizyon kanallarında bulunmakta olan frekans bilgileri bulunmaktadır. Bu frekans bilgilerini bilmeden maalesef bir kanalı uydunuza eklemeniz neredeyse imkansızdır. Bizde bu haberimizde Halk TV kanalını uydunuza eklemeniz için gereken; polarizasyon oranı, fec değeri, uydu ve sembol oranını vereceğiz. İşte detaylar…

03 Ocak 2021 Pazar 09:19
Halk TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Halk TV canlı izleme linki
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Kanalların frekansları, uydunuzun türüne gör değişebilmektedir. Öneğin HD uydu alıcınız bulunuyorsa kanalında frekansının HD uydu alıcısına göre işlenmesi gerekmektedir. Halk TV’nin uydu türü: TÜRKSAT 4A’dır.

 

Halk TV frekans bilgileri,

 

  • Frekans: 12685,

 

  • Polarizasyon(açı değerleri): V (dikey),

 

  • Batı sembol oranı: 30000,

 

  •  FEC: 2/3

 

Eğer kanalı televizyondan değil de intenet üzerinden izleyeceksiniz, Halk TV’nin resmi web sayfası aracılığı ile kanalı izleyebilirsiniz.

 

Halk TV yayınını intenet üzerinden izlemek için Tıklayınız!



Son Güncelleme: 03.01.2021 09:19
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Halk TVHalk TV Frekans BilgileriHalk TV InstagramHalk TV TwitterHalk TV Facebook
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