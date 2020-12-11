Halk TV Şimdiki Zaman Siyaset programı neden yok, neden yayından kaldırıldı?

Halk TV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Gürkan Hacır’ın üstlendiği ve Erol Mütercimler, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Elfin Tataroğlu’nun yer aldığı Şimdiki Zaman Siyaset isimli programının yayından kaldırıldığı duyuruldu.

Hafta içi Salı günleri saat 8’de ekranlarda olan programın yayından kaldırılma sebebi ise belli oldu. Programın yayından kaldırılmasına sebep olarak programda yer alan isimlerin başka programlar da yer almaları gösterildi.

Konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden duyuru yapan program sunucusu Gürkan Hacır, programın yayından kaldırıldığını duyurarak programda yer alan isimleri etiketledi. Hacır ayrıca, programın yayın yönetmeni Suat Toktaş’ın kendisini arayarak programın sona erdiğini söylediğini açıkladı. İşte Gürkan Hacır’ın o tweeti..